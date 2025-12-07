Devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde hafif ticari aracın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Safranbolu-Bartın kara yolu Ovacuma mevkisinde Nazım Yağcı yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Yağcı yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA