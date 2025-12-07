HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde hafif ticari aracın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Safranbolu-Bartın kara yolu Ovacuma mevkisinde Nazım Yağcı yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde hafif ticari aracın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Safranbolu-Bartın kara yolu Ovacuma mevkisinde Nazım Yağcı yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Yağcı yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nevşehir’de 4 otomobil birbirine girdi: 2 yaralıNevşehir’de 4 otomobil birbirine girdi: 2 yaralı
Hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandıHakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Karabük
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Avukatları duyurdu! Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Avukatları duyurdu! Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Hatay'da vahşet! Eşini baltayla öldürüp banyoya gömdü

Hatay'da vahşet! Eşini baltayla öldürüp banyoya gömdü

Fenerbahçe'nin puan kaybının suçlusu ilan edildi: "Derhal kadro dışı bırakın"

Fenerbahçe'nin puan kaybının suçlusu ilan edildi: "Derhal kadro dışı bırakın"

MasterChef 2025 şampiyonu Sezer Dirican oldu

MasterChef 2025 şampiyonu Sezer Dirican oldu

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

Altından sonra sıra onda 'Alanlar 2 kat arttı! İşin ilginci' deyip açıkladı

Altından sonra sıra onda 'Alanlar 2 kat arttı! İşin ilginci' deyip açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.