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Devrilen tankerin şoförü öldü

Konya'nın Kulu ilçesinde bariyerlere çarpıp devrilen tankerin şoförü Aşır Ekinci (56) hayatını kaybetti.

Devrilen tankerin şoförü öldü

Kaza, saat 02.30 sıralarında Ankara-Konya kara yolunun 122'nci kilometresinde meydana geldi. Aşır Ekinci yönetimindeki 06 SCE 55 plakalı tanker bariyerlere çarpıp devrildi. İhbarla kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta sıkışan Ekinci'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ekinci'nin cansız bedeni itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılıp, otopsi için Ömeranlı Entegre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Şoför
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