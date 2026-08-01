Devrilen traktörün altında kalan muhtar ağır yaralandı

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 15.00 sıralarında Kozan ilçesine bağlı Eskimantaş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Eskimantaş Mahallesi Muhtarı Mustafa Aköz, evinin önünden tarlasına gitmek için traktörüyle geri manevra yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

TRAKTÖR KAZASINDA MUHTAR AĞIR YARALANDI

Kontrolden çıkan traktörün şarampole devrilmesi sonucu Aköz aracın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, CANKUR ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin traktörün altından çıkardığı Aköz, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Mustafa Aköz'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenilen Mustafa Aköz'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır