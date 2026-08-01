HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Devrilen traktörün altında kalan muhtar ağır yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde devrilen traktörün altında kalan muhtar ağır yaralandı. Evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenilen Mustafa Aköz'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Devrilen traktörün altında kalan muhtar ağır yaralandı

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 15.00 sıralarında Kozan ilçesine bağlı Eskimantaş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Eskimantaş Mahallesi Muhtarı Mustafa Aköz, evinin önünden tarlasına gitmek için traktörüyle geri manevra yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Devrilen traktörün altında kalan muhtar ağır yaralandı 1

TRAKTÖR KAZASINDA MUHTAR AĞIR YARALANDI

Kontrolden çıkan traktörün şarampole devrilmesi sonucu Aköz aracın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, CANKUR ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin traktörün altından çıkardığı Aköz, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Mustafa Aköz'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Devrilen traktörün altında kalan muhtar ağır yaralandı 2

Evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenilen Mustafa Aköz'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Traktör şarampole devrildi: Sürücü hayatını kaybettiTraktör şarampole devrildi: Sürücü hayatını kaybetti
Fethiye'de ayakkabı mağazası alevlere teslim olduFethiye'de ayakkabı mağazası alevlere teslim oldu

Anahtar Kelimeler:
Adana traktör kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeydi! 10 yıldır aranan FETÖ'cü yakalandı

Cumhurbaşkanı'na suikast timindeydi! 10 yıldır aranan FETÖ'cü yakalandı

15 yaşındaki çocuktan İstanbul’da kanlı baskın! 1 kişi öldü, 3 yaralı

15 yaşındaki çocuktan İstanbul’da kanlı baskın! 1 kişi öldü, 3 yaralı

Süper Lig devi Alexander Sörloth'u transfer etmek üzere!

Süper Lig devi Alexander Sörloth'u transfer etmek üzere!

Acılı eşten yürek yakan paylaşım! Küçük kızı mezarlığa bunu bıraktı

Acılı eşten yürek yakan paylaşım! Küçük kızı mezarlığa bunu bıraktı

Dev market zinciri satıldı! Yeni sahibi belli oldu

Dev market zinciri satıldı! Yeni sahibi belli oldu

Akaryakıtta zam dalgası sürüyor! Motorin, benzin, otogaz… Tabela yine değişecek

Akaryakıtta zam dalgası sürüyor! Motorin, benzin, otogaz… Tabela yine değişecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.