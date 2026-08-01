Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucu, 146 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma işlemleri kapsamında, Afganistan uyruklu 2 şüpheli 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma' suçundan tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi. Şüphelilerin sorgularının ardından tutuklanarak kapalı ceza infaz kurumuna gönderildikleri öğrenildi.
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