Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucu, 146 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma işlemleri kapsamında, Afganistan uyruklu 2 şüpheli 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma' suçundan tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi. Şüphelilerin sorgularının ardından tutuklanarak kapalı ceza infaz kurumuna gönderildikleri öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır