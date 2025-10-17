HABER

Devrilen traktörün altında kalan sürücü can verdi

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 55 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Devrilen traktörün altında kalan sürücü can verdi

Kaza, Yayladağı ilçesi Yukarıokçular Mahallesi’nde gece saatlerinde yaşandı. 55 yaşındaki Ali Bağcı idaresindeki traktör, seyir haldeyken aniden devrildi. Devrilen traktörün altında kalan sürücü Bağcı, kaza yerinden can verdi. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerinde jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından Bağcı’nın cansız bedeni kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri, Bağcı’nın cenazesini Yayladağı Hastanesi morguna kaldırdı.

Hatay
