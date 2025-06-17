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Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, yokuş aşağı inerken devrilen traktörün altında kalan Bahri Sürücü (66), hayatını kaybetti.

Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Kaza Değirmendere Mahallesi 828 Sokak’ta saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bahri Sürücü motoru çalışmayan traktörüyle yokuş aşağı indiği sırada, engebeli arazide direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü, devrilen traktörün altında kaldı. Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Sürücü’nün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Sürücü’nün cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın kaza
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