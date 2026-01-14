Devrilen traktörün genç sürücüsü hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre kaza, Tekkeköy ilçesi Büyüklü Mahallesi’nde dün meydana geldi. Kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan traktör yol kenarındaki evin bahçesine devrildi. Kazada sürücü Berat Köse (20) devrilen traktörün altında kaldı.

Çevredeki vatandaşlar ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucu traktörün altından ağır yaralı çıkarılan Köse, ambulans ile kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin yarın Büyüklü Merkez Camii’nde öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.Kaynak: İHA