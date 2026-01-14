HABER

Devrilen traktörün genç sürücüsü hayatını kaybetti

Samsun’da traktörün devrilmesi sonucu yaralanan 20 yaşındaki genç hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Tekkeköy ilçesi Büyüklü Mahallesi’nde dün meydana geldi. Kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan traktör yol kenarındaki evin bahçesine devrildi. Kazada sürücü Berat Köse (20) devrilen traktörün altında kaldı.

Çevredeki vatandaşlar ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucu traktörün altından ağır yaralı çıkarılan Köse, ambulans ile kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin yarın Büyüklü Merkez Camii’nde öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.Kaynak: İHA

Samsun
