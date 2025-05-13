Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, ilçeye bağlı Karahamzalı Mahallesi sınırlarına meydana geldi. Alınan bilgiye göre, odun toplamadan dönen Hatice Seğmen idaresindeki 09 PC 865 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Seğmen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Kazayı fark edenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemenin ardından traktörün altından çıkarılan kadının cenazesi otopsi için hastane morguna gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.