Dibek kahvesinin faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Dibek kahvesi kilo aldırır mı?

Kahve tutkunlarının çok iyi bildiği dibek kahvesi, çok eski bir tarihçesi olan kahve türlerinden biridir. Osmanlı saraylarından günümüz mutfaklarına ulaşmayı başarmış olan dibek kahvesi farklı tadı, kokusu ve aroması ile birçok kişi tarafından çok sevilen ve tüketilen bir kahve türüdür.

Dibek kahvesi nedir?

Dibek kahvesi, Osmanlı zamanından bu yana çok önemli olan ve her geçen gün geliştirilen, yüzlerce türü olan kahvelerden biridir. Diğer kahvelerden farklı şekilde hazırlanır ve Türk mutfağında bugün de tüketilen ender lezzetler arasında yer alır. Sadece lezzeti ile değil insan sağlığına olan çeşitli faydaları ile de tanınan dibek kahvesinin 70 kaloriye sahip olduğu bilinmektedir. 1 fincanında 70 civarı kalori bulunan dibek kahvesi bu özelliği ile kilo vermek ya da mevcut kilosunu korumak isteyen kişiler tarafından da tercih sebebidir.

Kahvenin içinde yer alan tüm bileşenlerin insan vücudu üzerinde farklı bir faydası bulunduğu kabul edilmektedir.

Dibek kahvesi özel bir şekilde hazırlanır ve hazırlanırken içine çeşitli aromalar eklenir. Damla sakızı, salep, menengiç, harnup tozu, kakao, kakule gibi aromalar ile üretilen dibek kahvesi çekirdeklerin havanda dövülmesi ile elde edilmektedir.

Dibek kahvesinin faydaları nelerdir? Dibek kahvesi neye iyi gelir?

Dibek kahvesi içeriğinde çeşitli aromalar yer almaktadır. Türk kahvesinden farklı olan dibek kahvesi, Türk kahvesi kadar ince kahve tanelerine sahip değildir. Bir Türk kahvesi türü olarak bilinse de Türk kahvesinden bazı farklıları bulunur. Yapı olarak dibek kahvesi daha hacimli, daha iri taneli ve daha kıvamlı olur. Tadı ise Türk kahvesi kadar yoğun bir içerikte değildir. Türk kahvesine oranla içimi daha yumuşaktır.

Dibek kahvesi içeriğindeki farklı aromalardan biri de Hindistan cevizidir. Ayrıca fıstık, fındık gibi farklı aromalar da dibek kahvesi yapımında kullanılabilmektedir. Görüntü olarak da Türk kahvesinden ayrılan dibek kahvesinin insan sağlığına faydalı olan birçok özelliği bulunmaktadır.

En bilinen dibek kahvesi faydaları ve dibek kahvesinin iyi geldiği durumlardan bazıları şunlardır:

Etkili bir ağrı kesicidir.

Uzun süre tokluk hissi verir.

Kolesterolü dengeleyici etkisi bulunur.

Hafızayı güçlendirir.

Rahatlatır ve sakinleştirir.

Ağız kokularını giderir.

Sindirimi kolaylaştırır ve hazım sağlar.

Cilt için faydalı olduğu bilinir.

Dibek kahvesi kilo aldırır mı?

Uzmanların açıklamalarına göre zayıflatan bir ürün yoktur. Sadece bazı ürünler, içecekler ya da yiyecekler zayıflama süreçlerinde çeşitli özellikleri sayesinde yardımcı ve destektir. Dibek kahvesi de uzun süre tokluk hissi verdiği için zayıflama sürecinde yardımcı bir içecek olarak değerlendirilir. Direkt olarak zayıflatmaz ancak kilo vermeye destekleyici bir etkisi bulunduğu söylenir.

1 fincan dibek kahvesi hem uzun süre tok tutar hem de ortalama olarak 70 kaloridir. Bu özelliği ile de mevcut kilosunu korumak isteyenler ya da kilo vermek için diyet programları bulunanların diyet listelerinde yer alabilmektedir.

Yağları yakma konusunda destekleyici olduğu bilinmemektedir ve uzmanlar tarafından yapılan böyle bir açıklama yoktur. Dibek kahvesi uzun süre tokluk hissi verme özelliği sayesinde diyet listelerinde yer almaktadır ve kilo vermeye yardımcı özeliği ile tanınmaktadır. Ayrıca kolay içimi ve lezzeti ile de tercih sebebidir.