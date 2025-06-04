Didim’de ’bayram’ denetimi

Aydın’ın Didim ilçesinde Kurban Bayramı sebebiyle ilçe tarım ekiplerince tatlıcılarda denetim gerçekleştirildi.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşlar da bayram hazırlıklarına başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da tatlıcılar başta olmak üzere birçok gıda işletmesinde yoğunluk yaşanırken Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yıl boyu gerçekleştirilen gıda denetimleri de Kurban Bayramı öncesinde sıklaştırıldı. Bu çerçevede Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların güvenli gıda tüketebilmesi için tatlı ve şekerli mamul satışı ve üretimi yapan gıda işletmelerinde denetim gerçekleştirdi. Konu ile ilgili Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada "Kurban Bayramı nedeniyle tüketimi artacak olan, tatlı, şeker ve şekerli mamullerin üretim ve satış yerleri ile kasaplarda denetimler yapılmış işletmeciler Gıda mevzuatı hakkında bilgilendirilmiştir. Didim Kaymakamlığımız tarafından oluşturulan komisyonumuz ile yaptığımız otel denetimlerimiz de sezon boyu devam edecektir" ifadeleri yer aldı.

(İHA)