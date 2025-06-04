HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Didim’de ’bayram’ denetimi

Aydın’ın Didim ilçesinde Kurban Bayramı sebebiyle ilçe tarım ekiplerince tatlıcılarda denetim gerçekleştirildi.Kurban Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşlar da bayram hazırlıklarına başladı.

Didim’de ’bayram’ denetimi
Çiğdem Sevinç

Aydın’ın Didim ilçesinde Kurban Bayramı sebebiyle ilçe tarım ekiplerince tatlıcılarda denetim gerçekleştirildi.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşlar da bayram hazırlıklarına başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da tatlıcılar başta olmak üzere birçok gıda işletmesinde yoğunluk yaşanırken Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yıl boyu gerçekleştirilen gıda denetimleri de Kurban Bayramı öncesinde sıklaştırıldı. Bu çerçevede Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların güvenli gıda tüketebilmesi için tatlı ve şekerli mamul satışı ve üretimi yapan gıda işletmelerinde denetim gerçekleştirdi. Konu ile ilgili Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada "Kurban Bayramı nedeniyle tüketimi artacak olan, tatlı, şeker ve şekerli mamullerin üretim ve satış yerleri ile kasaplarda denetimler yapılmış işletmeciler Gıda mevzuatı hakkında bilgilendirilmiştir. Didim Kaymakamlığımız tarafından oluşturulan komisyonumuz ile yaptığımız otel denetimlerimiz de sezon boyu devam edecektir" ifadeleri yer aldı.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ukrayna, Rusya'yı dronlarla vurmuştu! Putin sessizliğini bozduUkrayna, Rusya'yı dronlarla vurmuştu! Putin sessizliğini bozdu
Kayseri’de trafik kazası, 3 kişi yaralandıKayseri’de trafik kazası, 3 kişi yaralandı

Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Edirne... Canlı yayında kan donduran intihar! 13. kattan atladığı anlar saniye saniye kamerada

Yer: Edirne... Canlı yayında kan donduran intihar! 13. kattan atladığı anlar saniye saniye kamerada

Fenerbahçe karıştı... Mourinho varsa biz gidiyoruz!

Fenerbahçe karıştı... Mourinho varsa biz gidiyoruz!

Düzenlemeler tartışma konusu olmuştu! AK Partili isim de isyan etti: 'Devlet, vatandaşına tuzak kurmaz'

Düzenlemeler tartışma konusu olmuştu! AK Partili isim de isyan etti: 'Devlet, vatandaşına tuzak kurmaz'

Son dakika... İzmir'de grev sona erdi! Belediye ile DİSK anlaşmaya vardı

Son dakika... İzmir'de grev sona erdi! Belediye ile DİSK anlaşmaya vardı

İnce, İmamoğlu'nun yazdığı notu kameralara gösterdi

İnce, İmamoğlu'nun yazdığı notu kameralara gösterdi

Mersin'de acı olay: Anne ve oğlu kanlar içinde bulundu!

Mersin'de acı olay: Anne ve oğlu kanlar içinde bulundu!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.