Didim’de feci kaza! Ev almak için gelen kadın, yarış yapan araçların arasında can verdi

Kaza, Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde seyir halinde olan Umutcan Rençber'in (22) kullandığı ticari araç, yaya yolunda karşıya geçmeye çalışan Şeyda Konukoğlu'na (70) çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Konukoğlu ambulansla Didim Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Konukoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada hayatını kaybeden Konukoğlu'nun İstanbul'da yaşadığı, Didim'den ev almak için eşiyle birlikte ilçeye geldiği öğrenildi.

TAKSİNİN BAŞKA BİR OTOMOBİLLE YARIŞTIĞI İDDİASI

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatan Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının ifadesi sonrasında ticari taksi şoförü ile kaza öncesinde taksiyle yarış yaptığı ileri sürülen ve makas atan bir otomobil sürücüsünü de gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde kadının yolun karşısına geçmek isterken, hızla gelen araç tarafından çarpılması yer alıyor.

(İHA)