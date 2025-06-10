HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Didim’de hayvan barınağı denetlendi

Didim’de sokak hayvanlarının korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında ilçe protokolü Didim Hayvan Barınağı’nda denetim gerçekleştirdi.

Didim’de hayvan barınağı denetlendi

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında gerçekleştirilen denetime, Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Belediye Başkanı Hatice Gençay, İlçe Emniyet Müdürü Yunus Dinç, İlçe Jandarma Komutanı Kd. Yzb. Mustafa Gani Solak, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Alamettin Hatipoğlu ile ilgili kurum temsilcileri katıldı. Denetim sırasında barınağın fiziki yapısı, hayvanların yaşam şartları, beslenme düzenleri ve sağlık kontrolleri hakkında bilgi alındı. Yetkililer, barınakta bulunan sokak hayvanlarının rehabilitasyon süreçlerini yerinde inceleyerek gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Lüks teknede yangın paniği!Lüks teknede yangın paniği!
Yıkılan yuvadan düşen yavru leylekler telef olduYıkılan yuvadan düşen yavru leylekler telef oldu

Anahtar Kelimeler:
didim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
29 kiloya kadar düştü! Nihal Candan yeniden yoğun bakıma alındı

29 kiloya kadar düştü! Nihal Candan yeniden yoğun bakıma alındı

ABD'de kaos tırmanıyor! Sokaklar alev alev, protestolar başka kentlere de sıçradı

ABD'de kaos tırmanıyor! Sokaklar alev alev, protestolar başka kentlere de sıçradı

Veliler de öğrenciler de gözlerine inanamadı... Okulun bitişiğine açıldı! Şaka gibi savunma yaptı: Arkadaşlarımın ailelerini mangala çağırdım

Veliler de öğrenciler de gözlerine inanamadı... Okulun bitişiğine açıldı! Şaka gibi savunma yaptı: Arkadaşlarımın ailelerini mangala çağırdım

Osimhen'den gece yarısı müjde gibi müjde! Yıldız isim sonunda kararını verdi

Osimhen'den gece yarısı müjde gibi müjde! Yıldız isim sonunda kararını verdi

CHP’de kulisleri sallayan ses kaydı! Kılıçdaroğlu’ndan yanıt geldi

CHP’de kulisleri sallayan ses kaydı! Kılıçdaroğlu’ndan yanıt geldi

Cenaze namazı kılındı, günlerce taziyesi kabul edildi... Öldü sandılar ama 6 ay sonra evine döndü: Sinir bozan 'Öcalan' detayı...

Cenaze namazı kılındı, günlerce taziyesi kabul edildi... Öldü sandılar ama 6 ay sonra evine döndü: Sinir bozan 'Öcalan' detayı...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.