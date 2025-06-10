Didim’de hayvan barınağı denetlendi

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında gerçekleştirilen denetime, Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Belediye Başkanı Hatice Gençay, İlçe Emniyet Müdürü Yunus Dinç, İlçe Jandarma Komutanı Kd. Yzb. Mustafa Gani Solak, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Alamettin Hatipoğlu ile ilgili kurum temsilcileri katıldı. Denetim sırasında barınağın fiziki yapısı, hayvanların yaşam şartları, beslenme düzenleri ve sağlık kontrolleri hakkında bilgi alındı. Yetkililer, barınakta bulunan sokak hayvanlarının rehabilitasyon süreçlerini yerinde inceleyerek gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

(İHA)