Didim’de siteler arasında çıkan yangın korkuttu

Yangın, Didim ilçesi Fevzi Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sitelerin yoğun olduğu bölgedeki makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim İtfaiye Amirliği ve polis ekipleri sevk edildi.

YAZLIK SİTELER ALEVLER TEHDİT ETTİ

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale ederek, kontrol altına aldı. Hızlı müdahale ile alevler sitelere yaklaşmadan söndürülürken, polis ekipleri de yazlık sitelerin olduğu bölgede güvenlik tedbirleri aldı. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yapılan ilk incelemelere göre yangında 1 dekarlık alanın zarar gördüğü tespit edildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır