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Didim’de uyuşturucu operasyonu

Aydın’ın Didim ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

Didim’de uyuşturucu operasyonu

Didim Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından Altınkum Mahallesi’nde bulunan bir ikamette R.A, Y.K, Ö.T ve D.A isimli 4 şüpheli şahıs yakalanırken, şahısların yakalandığı ikamette yapılan aramalarda, 28.05 gram kokain maddesi, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu paketlemede kullanılan meteryaller ele geçirildi. Operasyon kapsamında D.A ve Ö.T isimli şahıslar ifadeleri alınarak serbest bırakılırken, R.A ve Y.K isimli şahıslar Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan sevk edildikleri adliyede mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

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didim
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