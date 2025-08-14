Didim’de zararlı yoğunluğuna rastlanmadı

Didim’de pamuk ve ayçiçeği alanlarında yapılan zararlı kontrollerinde olumsuz bir bulguya rastlanmadı.

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki pamuk ve ayçiçeği alanlarında zararlı kontrolü ve tuzak sayımları gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde, zararlı yoğunluğuna rastlanmadığı bildirildi. Yetkililer, bölgede zararlı görülme oranının düşük olduğunu ancak özellikle tarla kenarlarında, yabancı otların bulunduğu alanlarda ve ağaçlık kısımlarda pamuk unlu biti zararlısına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Üreticilere pamuk arazilerini düzenli olarak kontrol etmeleri konusunda uyarıda bulunulurken, muhtemel zararlıların erken fark edilmesiyle verim kaybının önüne geçilebileceğine dikkat çekildi.

Konu ile ilgili Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada "İlçemiz pamuk ve ayçiçeği alanlarında zararlı kontrolü ve tuzak sayımları yapıldı. Zararlılar bakımından yoğunluğa rastlanmadı. Bölgemizde fazla görülmese de, özellikle tarla kenarlarında yabancı ot ve ağaç dikili kısımlarda pamuk unlu biti zararlısı yönünden üreticilerimizin pamuk arazilerini kontrol etmeleri önerilmiştir" ifadeleri yer aldı.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır