HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Didim’de zararlı yoğunluğuna rastlanmadı

Didim’de pamuk ve ayçiçeği alanlarında yapılan zararlı kontrollerinde olumsuz bir bulguya rastlanmadı.Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki pamuk ve ayçiçeği alanlarında zararlı kontrolü ve tuzak sayımları gerçekleştirdi.

Didim’de zararlı yoğunluğuna rastlanmadı

Didim’de pamuk ve ayçiçeği alanlarında yapılan zararlı kontrollerinde olumsuz bir bulguya rastlanmadı.

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki pamuk ve ayçiçeği alanlarında zararlı kontrolü ve tuzak sayımları gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde, zararlı yoğunluğuna rastlanmadığı bildirildi. Yetkililer, bölgede zararlı görülme oranının düşük olduğunu ancak özellikle tarla kenarlarında, yabancı otların bulunduğu alanlarda ve ağaçlık kısımlarda pamuk unlu biti zararlısına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Üreticilere pamuk arazilerini düzenli olarak kontrol etmeleri konusunda uyarıda bulunulurken, muhtemel zararlıların erken fark edilmesiyle verim kaybının önüne geçilebileceğine dikkat çekildi.

Konu ile ilgili Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada "İlçemiz pamuk ve ayçiçeği alanlarında zararlı kontrolü ve tuzak sayımları yapıldı. Zararlılar bakımından yoğunluğa rastlanmadı. Bölgemizde fazla görülmese de, özellikle tarla kenarlarında yabancı ot ve ağaç dikili kısımlarda pamuk unlu biti zararlısı yönünden üreticilerimizin pamuk arazilerini kontrol etmeleri önerilmiştir" ifadeleri yer aldı.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sağlık-Sen Genel Başkanı açıkladı...Sağlık-Sen Genel Başkanı açıkladı...
Osmaniye’de ormanlık alanda yangın çıktıOsmaniye’de ormanlık alanda yangın çıktı

Anahtar Kelimeler:
Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sosyal medyada birbirlerine girdiler! Ağzını fena bozdu

Sosyal medyada birbirlerine girdiler! Ağzını fena bozdu

Bikinili pozdan sonra filtreli yatak pozu gündem oldu

Bikinili pozdan sonra filtreli yatak pozu gündem oldu

3 harfli marketlere de tedarik ediyordu! Dev et markası konkordato ilan etti! 3 ay mühlet...

3 harfli marketlere de tedarik ediyordu! Dev et markası konkordato ilan etti! 3 ay mühlet...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çerçioğlu'na bu sözlerle sahip çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çerçioğlu'na bu sözlerle sahip çıktı

Özlem Çerçioğlu, CHP'den istifa eder etmez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takibe aldı

Özlem Çerçioğlu, CHP'den istifa eder etmez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takibe aldı

UKOME, Martı TAG için kararını açıkladı!

UKOME, Martı TAG için kararını açıkladı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.