Didim’de açık hava sinema keyfi

Didim Belediyesi’nin Yaz Şenlikleri etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Kent Meydanı’nda ’Enkanto: Sihirli Dünya’ filmi vatandaşlarla buluşturuldu.

Didim’de açık hava sinema keyfi

Meydanda kurulan dev ekranda gösterilen filme çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi. Renkli sahneleriyle izleyenlere keyifli anlar yaşatan film, yaz akşamına ayrı bir renk kattı. Aileleriyle birlikte etkinliğe katılan vatandaşlar, açık havada sinema izlemenin tadını çıkardı. Açık hava gösterimlerinin ilgiyle sürdüğünü belirten Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Yaz akşamlarımızı sanatla, müzikle ve sinemayla güzelleştirmeye devam ediyoruz. Çocuklarımızın mutluluğunu görmek bizler için en büyük ödül oldu. Yaz şenliklerimiz tüm hızıyla devam edecek. Tüm halkımızı etkinliklere davet ediyoruz. Etkinlik takvimimiz için sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın" dedi.

