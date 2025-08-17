Didim’de görev yeri değişen şube müdürlerine veda yemeği

Didim İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen veda yemeğinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şakir Sait Üstündağ şube müdürlerine plaket ve belge takdiminde bulundu. Üstündağ, ilçedeki eğitim faaliyetlerine sundukları katkılardan dolayı Aydın ve Kale’ye teşekkür ederek yeni görevlerinde başarılar diledi. Didim Milli Eğitim Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da, "Görev yerleri değişen Şube Müdürlerimiz Mustafa Aydın ve Ümit Kale’ye Didim İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ailesi olarak veda yemeği etkinliği organize edildi. Etkinlikte İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Şakir Sait Üstündağ, şube müdürlerimize plaket ve belge takdimi yaparak ilçemiz eğitimine sundukları katkılardan dolayı teşekkür ettiler ve yeni görevlerinde başarılar diledi" ifadelerine yer verildi.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

(İHA)