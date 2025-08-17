HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Didim’de görev yeri değişen şube müdürlerine veda yemeği

Didim İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görev yeri değişen Şube Müdürleri Mustafa Aydın ve Ümit Kale için veda programı düzenledi.

Didim’de görev yeri değişen şube müdürlerine veda yemeği

Didim İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen veda yemeğinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şakir Sait Üstündağ şube müdürlerine plaket ve belge takdiminde bulundu. Üstündağ, ilçedeki eğitim faaliyetlerine sundukları katkılardan dolayı Aydın ve Kale’ye teşekkür ederek yeni görevlerinde başarılar diledi. Didim Milli Eğitim Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da, "Görev yerleri değişen Şube Müdürlerimiz Mustafa Aydın ve Ümit Kale’ye Didim İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ailesi olarak veda yemeği etkinliği organize edildi. Etkinlikte İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Şakir Sait Üstündağ, şube müdürlerimize plaket ve belge takdimi yaparak ilçemiz eğitimine sundukları katkılardan dolayı teşekkür ettiler ve yeni görevlerinde başarılar diledi" ifadelerine yer verildi.

Didim’de görev yeri değişen şube müdürlerine veda yemeği 1

Didim’de görev yeri değişen şube müdürlerine veda yemeği 2

Didim’de görev yeri değişen şube müdürlerine veda yemeği 3

Didim’de görev yeri değişen şube müdürlerine veda yemeği 4
(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cevdet Yılmaz, 'Gönüllüler Koalisyonu' toplantısına katılacakCevdet Yılmaz, 'Gönüllüler Koalisyonu' toplantısına katılacak
Bakan Yerlikaya: "İstanbul’da 75 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirdik"Bakan Yerlikaya: "İstanbul’da 75 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirdik"

Anahtar Kelimeler:
didim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Koskoca AVM boş kaldı! Tekstil kalbinde kepenkler bir bir kapandı

Koskoca AVM boş kaldı! Tekstil kalbinde kepenkler bir bir kapandı

Kız kardeşini taciz edip Hakan Çakır'ı öldürdüler! Aile kahrolurken bir skandal daha: Babaya tehdit mesajı attılar

Kız kardeşini taciz edip Hakan Çakır'ı öldürdüler! Aile kahrolurken bir skandal daha: Babaya tehdit mesajı attılar

Vergi dairesinde resmen bir devir kapanıyor!

Vergi dairesinde resmen bir devir kapanıyor!

Son depremde boşaltılmışlardı! "1530'unun tamamı" diyerek duyurdu

Son depremde boşaltılmışlardı! "1530'unun tamamı" diyerek duyurdu

Seyir halindeki araçta akılalmaz görüntü! Kucağında ilerledi, başka araçtaki görüntüye aldı

Seyir halindeki araçta akılalmaz görüntü! Kucağında ilerledi, başka araçtaki görüntüye aldı

İstanbul'un göbeğinde kuyumcu kurşunlandı! 14 yaşındaki 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı... Tetikçiyi tutan kişi pes dedirtti

İstanbul'un göbeğinde kuyumcu kurşunlandı! 14 yaşındaki 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı... Tetikçiyi tutan kişi pes dedirtti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.