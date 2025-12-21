HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Didim’de merhume başkan Durbay için lokma hayrı düzenlendi

Manisa Şehzadeler ilçesinin ilk kadın Belediye Başkanı olan merhume Gülşah Durbay, Aydın’ın Didim ilçesinde düzenlenen lokma hayrı ile anıldı.Didim Belediyesi tarafından Cumartesi Pazarı’nda gerçekleştirilen lokma hayrına Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay başta olmak üzere çok sayıda Didimli katıldı.

Didim’de merhume başkan Durbay için lokma hayrı düzenlendi

Manisa Şehzadeler ilçesinin ilk kadın Belediye Başkanı olan merhume Gülşah Durbay, Aydın’ın Didim ilçesinde düzenlenen lokma hayrı ile anıldı.

Didim’de merhume başkan Durbay için lokma hayrı düzenlendi 1

Didim Belediyesi tarafından Cumartesi Pazarı’nda gerçekleştirilen lokma hayrına Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay başta olmak üzere çok sayıda Didimli katıldı. Vatandaşlarda bıraktığı iz ve gerçekleştirdiği hizmetlerle hafızalarda yer eden merhume Gülşah Durbay saygı ve rahmetle anıldı. Anma programına ilişkin değerlendirmede bulunan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Merhume Gülşah Durbay’ı rahmet ve minnetle anıyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Didim’de merhume başkan Durbay için lokma hayrı düzenlendi 2

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özellikleri sızdırıldı! 7.000 mAh bataryası olacakÖzellikleri sızdırıldı! 7.000 mAh bataryası olacak
Otomobil ile traktör çarpıştı; 3 yaralıOtomobil ile traktör çarpıştı; 3 yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Netanyahu yine boş durmuyor! Orta Doğu'yu karıştıracak plan

Netanyahu yine boş durmuyor! Orta Doğu'yu karıştıracak plan

CHP ile AK parti arasında kriz tartışması!

CHP ile AK parti arasında kriz tartışması!

Ela Rumeysa Cebeci ile mesajları soruldu: "HD rüya gördüm, o bahçeden topla getir"

Ela Rumeysa Cebeci ile mesajları soruldu: "HD rüya gördüm, o bahçeden topla getir"

Güllü'nün kızı cezaevinden konuştu, o ismi hedef aldı!

Güllü'nün kızı cezaevinden konuştu, o ismi hedef aldı!

'İşverenin itirazı yok' Asgari ücreti bu sözlerle açıkladı

'İşverenin itirazı yok' Asgari ücreti bu sözlerle açıkladı

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.