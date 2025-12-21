Didim’de merhume başkan Durbay için lokma hayrı düzenlendi

Manisa Şehzadeler ilçesinin ilk kadın Belediye Başkanı olan merhume Gülşah Durbay, Aydın’ın Didim ilçesinde düzenlenen lokma hayrı ile anıldı.

Didim Belediyesi tarafından Cumartesi Pazarı’nda gerçekleştirilen lokma hayrına Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay başta olmak üzere çok sayıda Didimli katıldı. Vatandaşlarda bıraktığı iz ve gerçekleştirdiği hizmetlerle hafızalarda yer eden merhume Gülşah Durbay saygı ve rahmetle anıldı. Anma programına ilişkin değerlendirmede bulunan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Merhume Gülşah Durbay’ı rahmet ve minnetle anıyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA