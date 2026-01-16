Didim’de uyuşturucu operasyonu: Kenevir yetiştirme kabini ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Didim Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda Ö.E.Y. ve E.D.İ. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 19 kök Hint kenevir bitkisi, 5,56 gram esrar maddesi, 167,26 gram Hint kenevir bitkisi ile birlikte kenevir yetiştirmek amacıyla kurulu vaziyette bulunan bitki yetiştirme kabini bulundu. Ayrıca 2 adet havalandırma cihazı, 4 adet aydınlatma düzeneği ve 1 adet buhar makinası da ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır