HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Didim’de uyuşturucu operasyonu: Kenevir yetiştirme kabini ele geçirildi

Aydın’ın Didim ilçesinde uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda, evde kurulan kenevir yetiştirme sistemi deşifre edildi.

Didim’de uyuşturucu operasyonu: Kenevir yetiştirme kabini ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Didim Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda Ö.E.Y. ve E.D.İ. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 19 kök Hint kenevir bitkisi, 5,56 gram esrar maddesi, 167,26 gram Hint kenevir bitkisi ile birlikte kenevir yetiştirmek amacıyla kurulu vaziyette bulunan bitki yetiştirme kabini bulundu. Ayrıca 2 adet havalandırma cihazı, 4 adet aydınlatma düzeneği ve 1 adet buhar makinası da ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

Didim’de uyuşturucu operasyonu: Kenevir yetiştirme kabini ele geçirildi 1Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Atlas Çağlayan'ın bıçaklandığı anlar ortaya çıktıAtlas Çağlayan'ın bıçaklandığı anlar ortaya çıktı
Zonguldak’ta korkutan heyelan: 8 kişilik aile tahliye edildiZonguldak’ta korkutan heyelan: 8 kişilik aile tahliye edildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adana'da vahşet! Küçük çocuklarını silahla öldürüp intihar etti

Adana'da vahşet! Küçük çocuklarını silahla öldürüp intihar etti

İstanbul'da korkunç cinayet: Otomobilde başından vurulmuş halde bulundu

İstanbul'da korkunç cinayet: Otomobilde başından vurulmuş halde bulundu

Gece yarısı herkesin konuştuğu kare! F.Bahçe imza için gitti

Gece yarısı herkesin konuştuğu kare! F.Bahçe imza için gitti

Acil organ nakli çağrısı yapılmıştı! Ünlü oyuncudan üzen haber

Acil organ nakli çağrısı yapılmıştı! Ünlü oyuncudan üzen haber

'Hiç sürpriz olmaz' Altın fiyatları için Sefer Şener net konuştu 'Altyapısını hazırlıyor'

'Hiç sürpriz olmaz' Altın fiyatları için Sefer Şener net konuştu 'Altyapısını hazırlıyor'

Bugünden itibaren değişiyor: Kartla ödeme yapan herkesi ilgilendiriyor

Bugünden itibaren değişiyor: Kartla ödeme yapan herkesi ilgilendiriyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.