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Didim’de yaz keyfi sürüyor

Aydın’ın Didim ilçesinde hava sıcaklıkları 30 dereceyi aşarken Altınkum plajında adım atacak yer kalmadı.Aydının turistik ilçesi Didim’de hafta sonunda kısa süreli yağışlar etkili olmasına rağmen, hava sıcaklıkları yeniden eski seviyeye geldi.

Didim’de yaz keyfi sürüyor

Aydın’ın Didim ilçesinde hava sıcaklıkları 30 dereceyi aşarken Altınkum plajında adım atacak yer kalmadı.

Didim’de yaz keyfi sürüyor 1

Aydının turistik ilçesi Didim’de hafta sonunda kısa süreli yağışlar etkili olmasına rağmen, hava sıcaklıkları yeniden eski seviyeye geldi. İlçede hava sıcaklıkları 30 dereceyi aşarken, ilçenin gözde plaji Altınkum ise dolup taştı.

Didim’de yaz keyfi sürüyor 2

Sıcak havada bunalanlar soluğu deniz kenarında alırken, sıcaktan bunalan tatilciler kendilerini Didimin serin sularına bıraktı. İlçede hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
didim Aydın
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