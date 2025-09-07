HABER

Dijital alışkanlıklar uyku düzenini bozar mı? Uyku düzenini bozan dijital alışkanlıklar ve çözüm yolları

Uyku insan bedeninin ve zihninin dinlendiği bir süreç olarak sağlık yaşam için hayati öneme sahiptir. Yeterli ve kaliteli uyku enerjiyle beraber genel sağlığı da iyileştirir. Bunlar arasında hafızayı ve öğrenme kapasitesini destekler, metabolizmayı dengeler ve duygusal dengeyi korur. Bu noktada uyku düzenini bozan alışkanlıklar sıkça araştırılır. Peki, Dijital alışkanlıklar uyku düzenini bozar mı?

Günümüzde gelişmiş teknoloji araçları hayatın her alanında kullanılır haldedir. Günlük rutinler gerçekleştirilirken akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar ve televizyonlar sıklıkla kullanılan araçlardır. Bilhassa birçok kişi yatmadan önce boş zamanında bu cihazlarla vakit geçirmeyi alışkanlık haline getirmiştir. Fakat bu dijital alışkanlıkların uyku üzerindeki etkileri düşünüldüğünden daha fazladır. Bu noktada dijital cihazların uyku üzerindeki etkileri sıklıkla araştırılır.

Dijital alışkanlıklar uyku düzenini bozar mı?

İlk olarak dijital alışkanlıklar nelerdir sorusuna yanıt vermek gerekir. Dijital alışkanlıklar günlük yaşam içerisinde teknolojiyi kullanma şekillerini ve etkileşimleri ifade eder. Bu alışkanlıklar iş, sosyal yaşam ve eğlence amaçlı olabilir. Bunlar arasında sosyal medya, mesajlaşma uygulamaları, oyunlar ya da haber takibi için telefonları sık sık kontrol etmek en yaygın olanlarıdır. Dijital alışkanlıkların bilhassa uyku düzenini büyük ölçüde etkilediği bilinmektedir. Akıllı cihazlardan yayılan mavi ışık beyninin uykuya geçişini sağlayan melatonin hormonunu azaltmaktadır. Melatonin üretiminin düşmesi uykuya geçişi geciktiren bir durumdur. Bu yüzden uykuya dalmak daha uzun sürer ve gece boyunca uyanmalar artar. Bunun sonucunda ise sabah dinlenmiş olarak uyanmak zorlaşır.

Uyku düzenini bozan dijital alışkanlıklar ve çözüm yolları

Teknolojik cihazların uyku düzenimiz üzerindeki olumsuz etkilerinden korunmak için bazı çözüm yolları vardır. İlk olarak uyumadan önce elektronik cihaz kullanımını sınırlamak oldukça önemlidir. Uyumadan en az bir saat önce telefon ve bilgisayar gibi cihazları kullanmayı bırakmak gerekir. Bu sayede beynin uykuya hazırlanması daha kolay hale gelir.

Bununla beraber elektronik cihazlarda yer alan mavi ışık filtresini kullanmak da oldukça faydalı olacaktır. Mavi ışığın melatonin hormonunu baskıladığı bilinmektedir. Bu açıdan cihazlardaki gece modunu kullanmak ekran parlaklığını azaltarak gözleri yormayı engelleyebilir. Bu da kaliteli uykuyu destekleyen bir çözüm yöntemidir.

Uyku kalitesi için tavsiye edilen davranışlardan biri de yatak odasında elektronik cihaz bulundurmamaktır. Telefon ve tablet gibi cihazlar uykuya konsantre olmayı zorlaştırabilir. Bununla beraber uyku saatlerindeyken bu cihazları sessize almak ya da kapatmak uyku bölünmesini önler.

