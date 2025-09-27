Dijital çağın sessiz tehdidi: Duruş bozuklukları boyun sağlığını tehdit ediyor!

Uzun süreli masa başı çalışmaları, bilgisayar, tablet ve telefon kullanımının boyun omurgasında ciddi yük artışına yol açtığını söyleyen Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Sinan Bağçacı, teknolojinin yoğun kullanımının boyun sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti.

"YANLIŞ DURUŞ BOYUN AĞRILARINI ARTIRIYOR"

Günümüzde yediden yetmişe herkes tarafından kullanılan bilgisayar, tablet ve akıllı telefonların boyun omurgasında ciddi yük artışına yol açtığını belirten Uzm. Dr. Sinan Bağçacı, insan başının ortalama 4-6 kilogram ağırlığında olduğunu ve baş öne doğru eğildiğinde bu ağırlığın boyun kasları ve omurlar üzerinde birkaç kat daha fazla hissedildiğini vurguladı. Bu durumun kaslarda spazm, ağrı ve duruş bozukluklarına neden olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Sinan Bağçacı, şöyle devam etti: "Boyun omurgaları yapısal olarak kafa ağırlığını taşımak üzere C şeklinde bir kavisle yaratılmıştır. Bu kavis sayesinde kafa ağırlığı omurgalara dengeli bir şekilde aktarılır. Ancak uzun süre başın öne eğilmesi, özellikle teknolojik cihazların kullanımı sırasında, bu doğal kavisin zamanla düzleşmesine hatta ters C şekline dönmesine yol açabiliyor. Bu durum da boyun düzleşmesi, kas spazmları ve duruş bozuklukları ile sonuçlanabilir" dedi.

Uzun süre sabit pozisyonda kalmanın boyun disklerine aşırı yük bindirdiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Sinan Bağçacı, özellikle gençlerde disk fıtıklarının, ilerleyen yaşlarda ise disk dejenerasyonunun ve kireçlenmelerin sık görüldüğünü belirtti. Ayrıca boyun kaslarının zayıflığının, baş dönmesi ve denge sorunlarına da yol açabileceğini ekledi.

"BİRBİRİNE BAĞLI ZİNCİRLER GİBİ ÇALIŞIR"

Boyun sağlığını korumanın sadece boyunla sınırlı olmadığını, tüm vücudu ilgilendiren bir süreç olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Sinan Bağçacı, "Omurga yapısı birbirine bağlı zincirler gibi çalışır. Boyunda başlayan bir problem omuz, sırt, hatta çene eklemlerine kadar yansıyabilir. Örneğin boyun düzleşmesi ilerledikçe omuz hareketleri kısıtlanabilir, donuk omuz ve kireçlenme gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Aynı şekilde çene eklemi rahatsızlıkları da boyun problemleriyle birlikte görülebilir" ifadelerini kullandı.

"YERÇEKİMİNİN OLUMSUZ ETKİLERİNDEN BOYNUNUZU KORUYUN"

Boynun gün içinde en çok yerçekiminin etkisine maruz kalan bölgelerden biri olduğunu, boyun sağlığını korumak için güçlü kasların önemine vurgu yapan Uzm. Dr. Sinan Bağçacı, "Yerçekiminin etkisine karşı koyabilmek için boyun, sırt ve bel kaslarımızı güçlü tutmamız gerekir. Dik duruş alışkanlığı kazanmak, omuzların öne düşmesini engellemek, bilgisayar ve telefon kullanımında ergonomiye dikkat etmek boyun ağrılarının önlenmesinde kritik rol oynar" şeklinde konuştu

"BOYUN SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR"

Özellikle ofis çalışanları ve gençlerde boyun sağlığına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Uzm. Dr. Sinan Bağçacı, "Uzun süre ekran karşısında vakit geçirmek, cep telefonu kullanırken başı sürekli öne eğmek boyun sağlığını tehdit ediyor. Bilgisayar ekranı göz seviyesinde olmalı, tablet ya da telefon gibi taşınabilir cihazlarda göz hizasında kullanılmalıdır. Bu basit duruş alışkanlıkları ve düzenli egzersizlerle boyun sağlığını korumak mümkün olabilir" diye konuştu.

(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır