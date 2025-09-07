Dijital ikiz (digital twin) teknolojisi nedir? Dijital ikiz (digital twin) teknolojisinin faydaları nelerdir?

Günümüz teknolojisi dijital ve gerçek dünya arasında bir köprü olmanın ötesine geçmeyi hedeflemektedir. Yapılan geliştirmelerdeki amaç; iki dünya arasında hibrit bir sistem inşa etmektir. Banka ve eğitim gibi kurumlarda müşteri kimlikleri gibi uygulamalar kişilerin dijital dünyada da bir birey olarak değerlendirilmesini gösterir. Kişilerde olduğu gibi gerçek dünyaya ait fiziksel nesne, sistem ve süreç de dijital olarak kayıt altına alınıp kopyalanır. Bu işleme dijital ikiz ismi verilmektedir.

Dijital ikiz (digital twin) teknolojisi nedir?

Dijital ikiz (digital twin) teknolojisi, fiziksel bir nesnenin, sürecin veya sistemin sanal bir kopyasının oluşturulmasıdır. Bu teknoloji sayesinde gerçek dünyadaki varlıkların davranışları ve performansları dijital ortamda birebir simüle edilebilir.

Sensörler aracılığıyla toplanan veriler, dijital ikize aktarılır ve böylece sürekli güncellenen bir model ortaya çıkar. Bu model, olası arızaları önceden tahmin etmeye, verimliliği artırmaya ve maliyetleri düşürmeye yardımcı olur.

Dijital ikiz özellikleri nelerdir?

Dijital ikiz kullanım alanına göre şekillenir. Bu fiziksel nesnelerin kolay erişilebilir yapısal özellikleri olabildiği gibi bir sistemin tüm haritası da olabilir. Dijital ikiz fiziksel varlıkla eş zamanlı olarak çalışır.

Gerçek dünyadan algılayıcılar tarafından kaydedilen veriler dijital ikize aktarılmaktadır. Aktif ve dinamik bir süreçtir. Dijital ikiz üzerinden gerçek dünyadaki karşılığına yönelik geliştirme ve müdahaleler yapılabilir. Örnekler arasında, bir aracın motor sistemi, hastanın sağlık verileri, fabrikanın üretim elemanları ve şehir planları yer alabilir. Dijital üzerinden aktarılan veriler, performans iyileştirici, arızaları ve geliştirmelerin isabetli yapılmasına olanak tanır.

Dijital ikiz nasıl çalışır?

Dijital ikizin veri toplaması için fiziksel nesneye sıcaklık, hız, basınç ve enerji gibi performans durum üzerine değerleri ölçebilecek sensörler koyulur. Veriler IoT (nesne interneti) olarak isimlendirilen sistem üzerinden dijital ikiz sunucularına aktarılır. Analiz edilir ve parametrelere göre geliştirmelerde bulunulur.

Dijital ikizin geliştirmelerde bulunmak için kullandığı yöntem nedir?

Dijital ikiz eşleştiği madde veya sistem üzerine simülasyon senaryolarına sahiptir. Bu senaryolar yapay zeka destekli veri analizi algoritmalarıyla işlevsel hale getirilir. Hata payı en aza indirilerek tahminlerde bulunulur ve ideal sonuca ulaşılır.

Dijital ikiz, bu verileri kullanarak fiziksel sistemin davranışını yansıtır.

Dijital ikizin faydaları nelerdir?

Dijital ikiz genelden özele arıza senaryolarında kullanılır. Bu özellikle karmaşık yapı ve montaja sahip ağır makinelerde önemli tasarruf sağlar. Arızalar muhtemel senaryoya göre değerlendirilir ve sistemin gerekli görülen kısmı açılarak müdahalede bulunulur. Benzer şekilde üretim sürecinde de zaman, maliyet ve enerji tasarrufu sağlar. Üretim süreçleri optimal hale getirilir. Alternatif üretim araçları tespit edilir.

Ayrıca piyasaya yeni çıkacak ürünler de test edilir. Ürün için fiziksel prototipe gerek duyulmaz. Simülasyon üzerinden nihai versiyonu oluşturulur. Dijital ikizin tüm süreci hızlandırması karar alma sürecini kolaylaştırır. Karar alıcılar elde edilen verilerin optimal koşullarda olduğunu bilir. Eksik veya hatalı bir durumda dijital ikiz, kullanıcı deneyimini hızlı şekilde geri bildirimlerle sağlayacaktır.

Dijital ikiz, kullanıcılarla eş zamanlı etkileşim açısından önemlidir. Arıza, hata ve geliştirmelerde deneyim öncesi her zaman tahminde bulunmak güçtür. Dönütlere göre hareket etmek iyileştirmeyi de kolaylaştırır.