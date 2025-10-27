Dijital oyun bağımlılığı nedir? Çocuklarda dijital oyun bağımlılığına karşı aileler ne yapmalı?

Dijital oyun bağımlılığı, sadece uzun süre oyun oynamakla sınırlı bir davranış değildir. Bu bağımlılık özellikle çocuklarda oyuna karşı kontrol kaybı, oyundan uzak kalındığında huzursuzluk yaşama ve diğer etkinliklere karşı ilgisiz kalma gibi sorunların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Dolayısıyla bu bağımlılığın erken fark edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması, çocuğun ruhsal ve sosyal dengesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Dijital oyun bağımlılığı nedir?

Dijital oyun bağımlılığı, kişinin dijital oyunlara çok fazla zaman ayırması, oyun oynamayı kontrol edememesi ve bu durumun günlük yaşamını olumsuz etkilemesidir. Bu bağımlılık türünde kişi, oyuna erişemediğinde öfke, huzursuzluk ve stres gibi duygusal tepkiler verebilmektedir. Özellikle çocuklarda bu durum; uyku, ders çalışma, beslenme ve sosyal ilişkiler gibi temel şeylerin aksamasına sebep olabilmektedir.

Uzmanlara göre çocuklarda dijital oyun bağımlılığı, tıpkı madde ve internet bağımlılığında olduğu gibi beynin ödül mekanizmasını etkilemektedir. Oyunda çocuğun elde ettiği başarılar, sürekli dopamin salgılanmasına yol açmaktadır. Bu yüzden çocuk tekrar aynı hazzı yaşamak için daha fazla oyun oynamak istemektedir. Bu döngü, zamanla çocukta kontrol kaybına ve bağımlılığın gelişmesine sebep olabilmektedir.

Çocuklarda dijital oyun bağımlılığına karşı aileler ne yapmalı?

Çocuklarda dijital oyun bağımlılığının önlenmesinde en önemli rol ailelere düşmektedir. Ebeveynlerin bu konuda bilinçli ve dengeli bir yaklaşım sergilemeleri, hem çocuğun teknolojiyle sağlıklı bir ilişki kurmasına hem de dijital oyun bağımlılığının önüne geçilmesine yardımcı olmaktadır.

Öncelikle ailelerin, çocuklarının oyun oynama alışkanlıklarını yakından takip etmesi gerekmektedir. Oyun süresini çocuğun yaşına göre sınırlandırılması gerekmektedir. Oyun oynamayı tamamen yasaklamak yerine, süreyi ve içerikli çocukla beraber belirlemek daha etkili olmaktadır. Bu sayede çocuk, ebeveyninin kontrolünü bir cezalandırma değil, rehberlik olarak algılaması sağlanmaktadır.

Çocuklarda dijital bağımlılığının önüne geçebilmesi için en önemli faktörlerden biri de ailelerin çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmesidir. Ebeveynlerin çocuklarına dijital oyunların yerini alabilecek alternatiflerler sunmaları gerekmektedir. Sanat, spor, kitap okuma veya açık hava etkinlikleri gibi faaliyetler çocuğun ilgisini farklı alanlara yönlendirmesini sağlamaktadır.

Uzmanlar, ebeveynlerin gerektiğinde profesyonel destek almaktan da çekinmemeleri gerektiğini vurgulamaktadır. Eğer çocukta kontrolsüz oyun oynama davranışı kalıcı hale gelmişse, bir pedagog veya çocuk psikoloğundan yardım almak uygun bir adım olacaktır.