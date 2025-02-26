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Dijital sanatta çok duyusal boşluklar! Boşluk sergisi: Teknoloji ve sanatın sınırlarını zorlayan çok duyulu bir deneyim

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
26.02.2025 14:10
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İstanbul, çağdaş sanat severler için yeni bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Çubuklu Silolar Dijital Sanatlar Müzesi'nde açılan "Boşluk (The Void)" sergisi, sanat ve teknolojinin kesif bir buluşmasını sundu. 20 Kasım 2024 - 23 Şubat 2025 tarihleri arasında ziyaret edilen serginin küratörlüğünü Hande Şekerciler ve Beyza Dilem Topdal üstlendi.

Dijital sanatta çok duyusal boşluklar! Boşluk sergisi: Teknoloji ve sanatın sınırlarını zorlayan çok duyulu bir deneyim

Boşluk sergisi, teknolojik sanat eserleri aracılığıyla duyular arasındaki sınırları belirsizleştirerek, izleyiciye çok duyusal bir deneyim sundu. Piksel.Creative Solutions kolektifi tarafından organize edilen sergide Barış Çavuşoğlu, Berkay Tuncay, Büşra Tunç, ha:ar ve Hakan Gündüz, Maotik ve Nik Colk Void, media.tribe ve Meggie Weinheimer gibi sanatçıların eserleri yer aldı.

SERGİDE ÖNE ÇIKAN ESERLER

haar ve hakan gündüz

  1. Ha:ar ve Hakan Gündüz - "Rezonans"Lazer ışıklarının konik bir sis bulutu olarak tabana yansıtıldığı bu enstalasyon, izleyicinin temasıyla renk ve ses değişiklikleri yaratıyor. Etkileşimli bir deneyim sunan bu eser, izleyiciyi sanatın bir parçası haline getiriyor.

berkay tuncay

  1. Berkay Tuncay - "Rahatlama Videolarından Şiirler"Neon ışıklardan oluşan bu eser, Anti ANXIETY, DETACHMENT, No Stress gibi ifadelerle, modern insanın zihinsel yorgunluğuna sanat aracılığıyla bir çözüm sunuyor.

meggie

  1. Meggie Weinheimer - "Axiom"LED tüplerden oluşan bu ışık enstalasyonu, gece gökyüzü efektleriyle izleyiciyi büyüleyen bir deneyime davet ediyor.

barış çavuşoğlu

  1. Barış Çavuşoğlu - "SAE-304 LSRgül formerly RTV-2 HRPgül"Bu karma medya heykel, soğuk sanayi estetiği ile izleyiciyi düşünmeye iten bir sistem prototipi sunuyor.

media.tribe

  1. media.tribe - "Encaged" (Kafeslenmiş)12 metre yüksekliğindeki bir çelik kafes ve lazer projektörlerden oluşan bu eser, güç ve baskı arasındaki gerilimi görsel ve işitsel olarak yansıtıyor.

maotık

  1. MAOTIK ve Nik Colk Void - "Beyond Echoes"Ses, LED paneller ve algoritmik sistemlerin birleşimiyle oluşan bu enstalasyon, sesin ve görüntünün yankısını izleyiciye hissettiriyor.

büşra tunç

  1. Büşra Tunç- An Intimate Inventory of Leftovers (Atıkların Mahrem Bir Envanteri) adlı eseri, video, ses ve buluntu nesnelerin olduğu karma medya kurulumudur. Eserdeki temel malzemeler, endüstriyel komplekslerdeki seri üretim yapan makinelerin hataları sonucu ortaya çıkan atıklar ve firelerden oluşuyor. Videolarda atık suların akışı, orta alanda atık maddeler, yanlarda ışık düzenlemesi ile eser olası bir distopik atmosfer hissi veriyor.

YENİ MEDYA SANATININ GELECEĞİ

Boşluk sergisi, sanat ve teknolojinin gelecekteki buluşma noktalarını çiziyor. Dijital Sanat Uzmanı Ebru Kalender'e göre yeni medya sanatı, bilişsel bilim, nörobiyoloji ve psikofizyoloji gibi disiplinlerle birlikte sanatı yeniden tanımlıyor. Bilişim teknolojilerinin sanatı ve duyusal algıyı nasıl dönüştürebileceği bu sergiyle daha net görülüyor.

Sergiyi düzenleyen Piksel kolektifi, yeni medya sanatları alanında öncü projelere imza atıyor. Daha önce AR heykel sergileri, NFT sergileri ve yeni medya sanatlarına odaklı fuarlar düzenleyen kolektif, bu alanda teorik ve pratik katkılar sunmaya devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
eser kültür medya sanat sergi teknoloji
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