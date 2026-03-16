Dijital terörizm ve provokatörlere geçit yok! 21 hesap daha kapatıldı

Türkiye’yi hedef alan dezenformasyon ve psikolojik harekât faaliyetlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 21 sosyal medya hesabına daha erişim engeli getirildi.

Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde yürütülen incelemeler sonucunda, İran’a yönelik ABD ve İsrail saldırılarının ardından Türkiye’yi hedef alan bazı sosyal medya hesapları mercek altına alındı.

Yapılan tespitlerde, aralarında FETÖ iltisaklı olduğu değerlendirilen hesapların da bulunduğu 21 sosyal medya hesabının psikolojik harekât ve algı operasyonu niteliğinde paylaşımlar yaptığı belirlendi. Söz konusu hesapların manipülatif içeriklerle Türkiye’ye yönelik karalama kampanyaları yürüttüğü, kamuoyunda bilgi kirliliği oluşturmayı amaçladığı ifade edildi.

İncelemelerde ayrıca bazı hesapların sosyal medya üzerinden mezhep eksenli tartışmaları körükleyerek toplumsal gerilim üretmeye çalıştığı da tespit edildi.

Bu kapsamda ilgili hesaplara erişim engeli getirilirken, söz konusu hesapların kullanıcıları hakkında da adli soruşturma başlatıldı.

“Dijital provokasyonlara karşı mücadele sürecek”

Güvenlik kaynakları, özellikle bölgesel gelişmelerin ardından Türkiye’yi hedef alan dezenformasyon ve psikolojik harekât faaliyetlerinde artış gözlendiğini belirterek, dijital mecralarda yürütülen provokatif girişimlerin yakından takip edildiğini bildirdi.

Kaynaklar, kamuoyunu yanıltmaya yönelik manipülatif içeriklerin tespit edilmesi halinde hem erişim engeli hem de adli süreçlerin hızla devreye alındığını vurgulayarak, Türkiye’nin toplumsal huzurunu hedef alan dijital provokasyonlara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti. Güvenlik Kaynakları 28 Şubat tarihinden bugüne 400'den fazla hesaba erişim engeli getirildiğini belirtti.

