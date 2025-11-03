HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Dijital tıp nedir, gelecekte sağlık sistemini nasıl değiştirir?

Günümüzde dijital dünya gitgide daha da genişlemekte, teknolojinin ilerlemesi ile internet hayatın her alanına girmektedir. Gelişen yapay zeka teknolojileri ise hem özel hayatta, eğlence amacı ile hem de iş hayatında çeşitli sektörlerde etkin olarak kullanılır hale gelmiştir.

Dijital tıp nedir, gelecekte sağlık sistemini nasıl değiştirir?
Ferhan Petek

Yapay zeka teknolojileri, gün geçtikte daha da geliştirilmekte; günlük hayatta ve iş hayatında kullanım alanı gitgide daha da genişlemektedir. Eğitim, reklam, iletişim gibi alanlarda kullanılmakta olan yapay zeka sistemleri tıp alanında da kendine bir yer bulmuştur. E-sağlık uygulamaları da genişlemeye devam eden dijital dünyanın bir parçası olarak kendini göstermektedir.

Dijital tıp nedir?

Makine öğrenimi, büyük veri analitiği, yapay zeka gibi gelişmiş olan dijital teknolojilerin hasta sonuçlarını ve sağlık hizmetleri sunumlarını iyileştirmek için uygulanmasını ifade etmek adına dijital tıp terimi kullanılmaktadır. Tıbbi ve biyolojik iç görülerin meydana gelebilmesini, bu görülerin saklanabilmesini, analiz edilmesini ve yaygınlaştırılmasını kolaylaştırabilmek adına tıbbın ve teknolojinin entegre edilmesini içermektedir.

Klinik karar alma süreçleri, biyolojiyi geliştirmeyi maliyetleri düşürmeyi hedefleyen dijital top teknoloji biyolojisi, biyomedikal mühendisliği, sağlık teknolojisi de dahil edilmek üzere birçok farklı disiplini de kapsamaktadır. Kanıta dayalı olarak uygulanan dijital tıp yaklaşımı ayrıntılı dijital araştırmalara ve klinik kanıtlara dayanmaktadır.

Dijital tıp gelecekte sağlık sistemini nasıl değiştirir?

Yapay zeka tıp uygulamaları ile dijital tıp alanının gelecek adına önemli bir gelişme olacağı düşünülmektedir. Birçok hedefe sahip olan dijital tıp çalışmaları, oldukça geniş dijital sağlık kategorisi bulunmaktadır ve ayrıca başka dijital sağlık alt kümeleri de vardır. Bunlar dijital terapiler de dahil edilmek üzere benzeri disiplinler ile karıştırılabilmektedir. Sağlık alanında uygulanan yapay zeka sistemlerinden ve dijital tıbbın sağlık sistemine getireceği yeniliklerden bazıları şunlardır:

  • Hastalık tanısı koyma ve tedavi süreçlerini uygulama
  • Hastaların klinik verileri genetik ve biyokimyasal sonuçları farklılık gösterebildiği için gerekli olan bireyselleştirilmiş sağlık yönetimi tedavi planlamaları
  • Kullanıcıların bireysel farklılıklarına göre kişiselleştirilmiş sağlık önerileri sunulması
  • Hastalıklara ve tedavilere yönelik ilaçlar geliştirme
  • Cerrahi müdahalelerin planlanma aşamalarında etkili yaklaşımlar sunma
  • Toplum sağlığı
  • Klinik süreçler
  • Hasta yönetimi
  • İlaç dozajı belirleme
  • İlaç reçeteleme süreçlerinin hızlandırılması
  • Hasta izleme ve yönetim sistemleri
  • Anne ve çocuk sağlığı takibi
  • Tıbbi kayıtların tutulması
  • Tıbbi verilerin takibi ve yönetimi
  • Hasta danışmanlığı ve gerekli eğitimlerin sağlanması
  • Rehabilitasyon süreçleri takibi ve fiziksel terapi planlamaları
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mersin’de kaçak tütün ve 65 adet sigara sarma makinesi ele geçirildiMersin’de kaçak tütün ve 65 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi
Kaza yapan otomobil refüje çarpıp durabildiKaza yapan otomobil refüje çarpıp durabildi

Anahtar Kelimeler:
Tıp dijital sağlık teknoloji
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
"Şubat ayında çıkacağım” demiş! Koğuşunda notlar bulundu: "İpi sıkıca boynuna geçir"

"Şubat ayında çıkacağım” demiş! Koğuşunda notlar bulundu: "İpi sıkıca boynuna geçir"

Faruk Fatih Özer'in ölümünden sonra gündem oldu! Soylu'dan sert tepki

Faruk Fatih Özer'in ölümünden sonra gündem oldu! Soylu'dan sert tepki

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratan gönderme!

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratan gönderme!

Uzaklaştırma kararı sonrası İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses'ten açıklama: "Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı"

Uzaklaştırma kararı sonrası İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses'ten açıklama: "Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı"

Etiketi gören kilolarca alıp kasaya koştu!

Etiketi gören kilolarca alıp kasaya koştu!

Olan Türk vatandaşlarına oldu! İptaller art arda geliyor

Olan Türk vatandaşlarına oldu! İptaller art arda geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.