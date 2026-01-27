HABER

Dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi ile ilgili uyarıda bulundu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan değerlendirmeye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgârın ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Uzmanlar çığ tehlikesi ile buzlanma ve don uyarısında bulunarak, "Bölgemizde dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi ile buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" dediler.Kaynak: İHA

