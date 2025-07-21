Caretta carettalar ısırabilir! Öğle saatlerinde denize girerken dikkat! Uzman isim nedenini açıkladı: "Stres tepkisi olabilir”

Sevimli görüntüsüyle dikkat çeken caretta carettalar, son zamanlarda ısırma vakaları ile gündem geliyor. Bir kaç vatandaşın denizde caretta carettalar tarafından ısırıldığını belirtirken, Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, caretta carettaların bu dönemlerde yumurtlama ve yumurtadan çıkış dönemi olduğunu, sahillerin ise insanlar tarafından işgal edilmesinden dolayı yumurta bırakamayarak strese girdiklerini belirtti.

"TURİZMİN EN YOĞUN OLDUĞU DÖNEM, HAYVANLARIN ÇIKABİLECEĞİ BİR ORTAM YOK"

Gökoğlu, geçmiş yıllarda deniz kaplumbağası ısırma vakalarının Lara bölgesinde yaşandığı, bu yıl ise Konyaaltı sahilinde şu ana kadar 2 ısırma vakası görüldüğünü belirtti. Yaz dönemi olması nedeniyle Konyaaltı Sahili'nde insan yoğunluğu yaşandığını belirten Gökoğlu, "Şimdi Carettaların hem yavruların çıkış zamanı, hem de ebeveynlerin yumurtaya çıkış zamanı. Bazıları erken çıktı. Her yer insan, hayvanların çıkabileceği bir ortam yok. Çok kalabalık turizmin en yoğun olduğu dönem. Geçtiğimiz günlerde yine Konyaaltı'nda havyan kıyıya çıkmaya çalışıyor. İnsanlar toplanmış başında kamera ve telefon ışıklarını kullanarak hayvanın çıkışını çekmeye çalışmışlar. Hayvan dönüp gidiyor, çıkmıyor karaya" dedi.

"HAYVANLARIN YAŞAMINA MÜDAHALE EDİYORUZ"

Caretta Carettaların yumurtlamak için sessiz ve sakin yerleri tercih ettiğini ancak insanların gerek telefon ışıkları, gerekse meraktan başında toplanarak yaşamına müdahale ettiğini söyleyen Gökoğlu, "Farklı bir görüntüde de hayvan kumu kazmak için uğraşıyor. Yine başında insanlar ışık tutuyorlar ve konuşmalar var. Hayvan bundan rahatsız. Bu tür hayvanlar gece sessiz sakin yere çıkar. Ve oraya yumurtasını bırakarak geriye döner. Her taraf insan, dolayısıyla biz bu hayvanların yaşamına müdahale ediyoruz. Bunların yaşam alanı o kumsalla, deniz arasındaki bölge. Dolayısıyla bu kadar kalabalıktan rahatsız olan ve zamanında çıkıp yumurtayı bırakamadığı için verdiği bir tepki olabilir. Konyaaltı'nda şimdiye kadar böyle bir vaka yoktu. Ama Lara tarafından bazı vakalar vardı" ifadelerini kullandı.

"VAKALAR GENELLİKLE ÖĞLEN SAATLERİNDE YAŞANIYOR"

Isırma vakalarının özellikle öğlen saatlerinden yaşandığını, bunun nedeninin de suyun bulanık olması nedeniyle seçemediği ve insan vücudunu denizanası sanması nedeniyle yaşanabileceğinin altını çizen Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Vakaların saatlerine bakarsanız hep öğlen sonudur. Saban karadan denize doğru bir esinti olur. Deniz sakindir, hiç dalga yoktur. Öğlen saatlerinde sert bir meltem çıkar, o meltemle birlikte deniz dalgalanır ve Lara tarafında da deniz sığ olduğu için bulanır. Bu tür hayvanlar bu bulanıklıkta seçemediği için beyaz tenli vatandaşlara muhtemelen denizanası diye ısırma vakaları oluyor. Ama dikkat ederseniz hep öğlen sonu olur bu vakalar. Konyaaltı'nda şu ana kadar yoktu, bu sene 2 vaka var" dedi.

"YAŞAM ALANLARI İŞGAL ALTINDA"

Denizlerin caretta carettaların yaşam alanı olduğunu ve sadece yumurtlamak için karaya çıkan canlılar olduğunun altını çizen Gökoğlu, "Muhtemelen bahsettiğim gibi hayvanın yumurta bırakabileceği yerler şu anda işgal altında insanlar tarafından muhtemelen bundan dolayı verdiği bir tepki olabilir. Yumurtlamak için çıkamıyor. Çıkamayınca ‘Çekilin sahamdan' dercesine verdiği bir tepki. Bu hayvanların yaşam alanı su, bizim yaşam alanımız kara. Karaya adapte olmuş insanlar, dolayısıyla su yaşamını insanoğlu her yerde etkiliyor. Milyonlarca insan denizde, sahilde şu anda, oysa bu hayvanlar çıkıp yumurta bırakacaklar. Yaşam alanlarının işgal edilmesine verdiği bir tepki olabilir diye düşünüyorum" dedi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır