Dikkat çeken anket sonuçları: 4 büyükşehirde makas açılıyor! 'AK Parti'nin kalesi' o şehirde bile...

ORC Araştırma, vatandaşlara "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu sordu. Son dönemde düşüş grafiği sergileyen AK Parti'nin 5 büyükşehirde de önemli bir düşüşte olduğu görüldü. Sonuçlara göre 4 büyükşehirde CHP'nin farkı açtığı görülürken, AK Parti'nin kalesi denilebilecek bir büyükşehirde ise AK Parti ile CHP arasındaki fark hızla eridi.
ORC Araştırma'nın 5 büyükşehirdeki anket sonuçları şu şekilde:
İzmir
CHP: Yüzde 44,5
AKP: Yüzde 21,8
Antalya
CHP: Yüzde 37,8
AKP: Yüzde 26,1
Mersin
CHP: Yüzde 35,3
AKP: Yüzde 22,4
Adana
CHP: Yüzde 32,5
AKP: Yüzde 27,4
Malatya
AKP: Yüzde 37,1
CHP: Yüzde 25
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