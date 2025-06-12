Dikkat çeken anket sonuçları: 4 büyükşehirde makas açılıyor! 'AK Parti'nin kalesi' o şehirde bile...

ORC Araştırma, vatandaşlara "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu sordu. Son dönemde düşüş grafiği sergileyen AK Parti'nin 5 büyükşehirde de önemli bir düşüşte olduğu görüldü. Sonuçlara göre 4 büyükşehirde CHP'nin farkı açtığı görülürken, AK Parti'nin kalesi denilebilecek bir büyükşehirde ise AK Parti ile CHP arasındaki fark hızla eridi.

İŞTE 5 BÜYÜKŞEHİRDE SONUÇLAR!

ORC Araştırma'nın 5 büyükşehirdeki anket sonuçları şu şekilde:

İzmir

CHP: Yüzde 44,5

AKP: Yüzde 21,8

Antalya

CHP: Yüzde 37,8

AKP: Yüzde 26,1

Mersin

CHP: Yüzde 35,3

AKP: Yüzde 22,4

Adana

CHP: Yüzde 32,5

AKP: Yüzde 27,4

Malatya

AKP: Yüzde 37,1

CHP: Yüzde 25