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Dikkat çeken anket sonuçları: 4 büyükşehirde makas açılıyor! 'AK Parti'nin kalesi' o şehirde bile...

Siyasetin gündemi son dönemde oldukça hareketli. Terörsüz Türkiye ve birçok farklı gündem başlığı altında partilerin tutumları, vatandaşın oy verme eğilimini değiştiriyor. ORC Araştırma da 5 büyükşehirdeki vatandaşlara "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti. Sonuçlara göre, AK Parti ile CHP arasındaki fark açılıyor. İşte tüm detaylar!

Dikkat çeken anket sonuçları: 4 büyükşehirde makas açılıyor! 'AK Parti'nin kalesi' o şehirde bile...

ORC Araştırma, vatandaşlara "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu sordu. Son dönemde düşüş grafiği sergileyen AK Parti'nin 5 büyükşehirde de önemli bir düşüşte olduğu görüldü. Sonuçlara göre 4 büyükşehirde CHP'nin farkı açtığı görülürken, AK Parti'nin kalesi denilebilecek bir büyükşehirde ise AK Parti ile CHP arasındaki fark hızla eridi.

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İŞTE 5 BÜYÜKŞEHİRDE SONUÇLAR!

ORC Araştırma'nın 5 büyükşehirdeki anket sonuçları şu şekilde:

İzmir

CHP: Yüzde 44,5
AKP: Yüzde 21,8

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Antalya

CHP: Yüzde 37,8
AKP: Yüzde 26,1

w

Mersin

CHP: Yüzde 35,3
AKP: Yüzde 22,4

e

Adana

CHP: Yüzde 32,5
AKP: Yüzde 27,4

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Malatya

AKP: Yüzde 37,1
CHP: Yüzde 25

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Anahtar Kelimeler:
CHP ORC Araştırma ak parti anket
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