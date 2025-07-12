HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Dikkat çeken atama kararı! Alevi - Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre Alevi - Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Alirıza Özdemir görevden alındı, yerine Esma Ersin getirildi.

Dikkat çeken atama kararı! Alevi - Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Alirıza Özdemir görevden alındı, yerine Esma Ersin atandı.

Ersin, 2022 yılında Cem Vakfı Yerel Yönetimler Başkanı olarak görev yaptığı sırada Erdoğan'ın Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurulacağı açıklamasını olumlu bulduğunu, bu nedenle görevden alındığını ileri sürmüştü.

Ersin, gelişmenin ardından yaptığı ilk açıklamada şunları kayda geçirdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek tensipleri, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’un teveccühleri ile Alevi - Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı görevine layık görülmem nedeniyle en derin şükranlarımı sunuyorum.

Türkiye Yüzyılı’nın inşa sürecinde, toplumumuzun her bir ferdiyle el ele, gönül gönüle, durmadan dinlenmeden, birlik ve beraberlikle tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Gayretimiz hayr, geleceğimiz aydın olsun."

ESMA ERSİN KİMDİR?

Esma Ersin, 2004 - 2009 arası Ümraniye, 2009-2011 arası Sancaktepe ve 2011-2014 arası Ataşehir ilçe teşkilatlarında yönetim kurulu üyelikleri yaptı. 2015'te AKP’den İstanbul milletvekili adayı oldu.

Sivas İmranlı İşadamları Derneği (SİİD), Cem Vakfı ve KADEM gibi kuruluşlarda görev aldı.

2022'de Cem Vakfı Yerel Yönetimler Başkanı’yken Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın kurulmasını desteklediği için görevden alındığını ileri sürdü.
2024'ten bu yana İçişleri Bakanlığı Müşaviri olarak görev yapıyordu.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İl il hava durumu uyarısı: 44 derecelik sıcak ve yağış geliyor!İl il hava durumu uyarısı: 44 derecelik sıcak ve yağış geliyor!
Adana'da evlenme teklifi karakolda bitti!Adana'da evlenme teklifi karakolda bitti!

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan alevi cemevi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çok daha erken emekli olabilecekler!

Çok daha erken emekli olabilecekler!

Bütün kredi kartı sahiplerini ilgilendiriyor! BDDK karar aldı, kredi kartı ve kredilere yeni yapılandırma geldi

Bütün kredi kartı sahiplerini ilgilendiriyor! BDDK karar aldı, kredi kartı ve kredilere yeni yapılandırma geldi

Adana'da evlenme teklifi karakolda bitti!

Adana'da evlenme teklifi karakolda bitti!

Konuşmasını bir kişi dinledi! "Önünüzde saygıyla eğiliyorum"

Konuşmasını bir kişi dinledi! "Önünüzde saygıyla eğiliyorum"

Özel'den 'kumpas' iddiası: "Onu bir ay boyunca eğittiler, elimizde görüntüler var"

Özel'den 'kumpas' iddiası: "Onu bir ay boyunca eğittiler, elimizde görüntüler var"

ABD'li büyükelçi: "SDG, YPG'dir, YPG ise PKK'dır"

ABD'li büyükelçi: "SDG, YPG'dir, YPG ise PKK'dır"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.