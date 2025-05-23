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Dikkat çeken 'Ekrem İmamoğlu' kararı! 'Yasak getirildi: Metro, metrobüs, otobüs ve vapurlarda olmayacak'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonlara her geçen gün bir yenisi daha eklenmeye devam ederken gündem yaratacak bir kararın daha İBB’ye bildirildiği öğrenildi. Buna göre yollanan yeni talimatla birlikte Ekrem İmamoğlu'nun fotoğraf, video ve sesini barındıran içeriklerin metro, metrobüs, otobüs ve vapurlarda kullanılmasına yasak getirildiği öne sürüldü. İşte detaylar…

Dikkat çeken 'Ekrem İmamoğlu' kararı! 'Yasak getirildi: Metro, metrobüs, otobüs ve vapurlarda olmayacak'

19 Mart'ta gözaltına alınarak tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan dikkat çeken kararlar gelmeye devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, mart ayında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne gönderdiği yazı ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki afiş ve pankartların toplatılmasını emretmişti. Savcılık, geçtiğimiz günlerde İBB'ye yolladığı yeni talimatla İmamoğlu'nun fotoğraf, video ve sesini barındıran içeriklerin metro, metrobüs, otobüs ve vapurlarda kullanılmasına yasak getirdi.

Savcılık, 24 Mart tarihli İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne gönderdiği yazısında, aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 6 belediye başkanına ait afiş ve pankartların İstanbul genelinde kullanımını kısıtlamış, talimatın ardından söz konusu isimlere ait posterler kamusal alanlardan kaldırılmıştı.

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METRO, METROBÜS, OTOBÜS VE VAPURLARDA KULLANILMASI YASAKLANDI

Onlar TV'den Barış Terkoğlu'nun haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz günlerde İBB'ye yolladığı yeni talimat ile Ekrem İmamoğlu'nu içeren fotoğraf, resim, video ve ses gibi materyallerin de kullanımını yasakladı.

Verilen talimat doğrultusunda, işletmesi İBB'ye ait olan metro, metrobüs, vapur ve otobüs araçlarında ve istasyonlarında Ekrem İmamoğlu'nu gösteren herhangi bir içeriğe yer verilemeyecek.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Ekrem İmamoğlu metrobüs metro afiş otobüs vapur
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