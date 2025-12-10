Dikkat çeken rapor: Katlanabilir iPhone çıktığı gibi dengeleri değiştirecek!

Katlanabilir telefon pazarında Apple’ın ilk katlanabilir iPhone'u sahneye çıkmasıyla büyük bir patlama yaşanacağı konuşulurken, dikkat çeken bir rapor yayımlandı.

KATLANABİLİR IPHONE İLE DENGELER DEĞİŞECEK

IDC tarafından yayımlanan o rapora göre, katlanabilir telefon kategorisinde dengeler Apple’ın yılın sonunda bu alana girmesiyle değişecek. Çünkü raporda, Apple'ın katlanabilir iPhone sayesinde, cihazın ilk yılında birim bazında %22’nin üzerinde pazar payı elde edeceği ve katlanabilir telefon pazarının gelirinin %34’ünü ele geçireceği öngörülüyor.

PAZAR 2026'DA BÜYÜYECEK

Öte yandan, Apple'ın pazara girmesi ve Samsung'un Ocak 2026'da piyasaya süreceği Galaxy Z Trifold'un da katkısıyla, katlanabilir akıllı telefon pazarının 2026'da %30 oranında büyümesi bekleniyor.

IPHONE FOLD'UN ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

Söylentilere göre Apple’ın ilk katlanabilir iPhone’u, iPhone 18 Pro modelleriyle birlikte 2026 sonbaharında tanıtılacak. iPhone Fold’un, yatay olarak katlanan, açıldığında daha büyük, iPad mini boyutlarında bir ekrana dönüşen kitap benzeri bir tasarıma sahip olması bekleniyor.

Cihaz katlanmış halde yaklaşık 5,5 inç büyüklüğünde olacak, açıldığında ise yaklaşık 7,8 inçe ulaşacak. İddiaya göre Apple, güçlendirilmiş bir menteşe ile telefondaki kat izini ortadan kaldırmak için çalışıyor. Bu sayede iPhone Fold, görünür kat izi olmayan ilk katlanabilir cihazlardan biri olabilir.