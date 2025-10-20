HABER

Dikkat çeken sonuç: iPhone 17, selefi iPhone 16'yı geride bıraktı!

Apple’ın iPhone 17 modelleri Çin ve ABD’deki ilk 10 gün satışlarında iPhone 16 serisini geride bıraktı. Temel modelin Çin’deki satışları aynı döneme göre neredeyse ikiye katlanırken, toplam satış artışı iki pazarda %31’e ulaştı.

Enes Çırtlık

Apple’ın en yeni amiral gemisi serisi iPhone 17, piyasaya çıktığı ilk haftalarda teknoloji dünyasının odağına yerleşti. Kullanıcıların iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max'ten oluşan seriye ilgi gösterip göstermediği merak edilirken, dikkat çeken bir araştırma sonucu geldi.

'IPHONE 17, YÜZDE 14 DAHA İYİ PERFORMANS GÖSTERDİ'

Reuters'ta yer alan habere göre, araştırma şirketi Counterpoint, Apple’ın iPhone 17 serisinin, Çin ve ABD’deki erken satışlarda önceki modele göre %14 daha iyi performans gösterdiğini açıkladı.

Rapor, yeni modellerin iki ülkede satışa sunulmalarının ardından geçen ilk 10 gün içinde iPhone 16 serisini %14 oranında geride bıraktığını ortaya koydu. Counterpoint ayrıca, iPhone 17’nin temel modelinin Çin’deki satışlarının aynı dönemde iPhone 16’ya kıyasla neredeyse iki katına çıktığını ve toplamda iki pazarda satışların %31 arttığını belirtti.

"TÜM BUNLAR IPHONE 16 İLE AYNI FİYATA GELİYOR"

Counterpoint Kıdemli Analisti Mengmeng Zhang, raporda şu değerlendirmede bulundu:

“Temel model iPhone 17 tüketiciler için son derece cazip bir ürün; fiyat–performans açısından büyük bir değer sunuyor. Daha güçlü bir çip, geliştirilmiş ekran, daha yüksek temel depolama alanı ve yükseltilmiş ön kamera. Tüm bunlar geçen yılki iPhone 16 ile aynı fiyata geliyor.”

Apple, iPhone 17 serisini Eylül ayında, Türkiye'nin de dahil olduğu küresel pazarlarda piyasaya sürmüştü.

