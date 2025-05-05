Dikkat çeken zirve! Bakan Kurum, Mansur Yavaş ve iki CHP'li başkanla bir araya geldi: Görüşmenin detaylarına Mynet ulaştı

Ersel Yıldırım - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı bakanlıkta kabul etti. Gündem olan görüşmede nelerin konuşulduğuna Mynet ulaştı.

GÖRÜŞME TALEBİ BAŞKANLARDAN

Alınan bilgilere göre görüşme talebi belediye başkanlarından geldi. Üç belediye başkanı da kendi şehirleri açısından taleplerde bulundu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, atık yönetimi için arazi konusunu görüştü.

Adana ve Balıkesir büyükşehir belediye başkanları Zeydan Karalar ve Ahmet Akın ise kentsel dönüşüm konusunda rezerv alan desteği istedi. Bu alanda iş birlikleri yapılacak. İlgili bürokratlar konuyla ilgili çalışacak.

'İŞ BİRLİĞİ VURGUSU'

Bakanlıkta gerçekleşen kabulle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, “Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı Bakanlığımızda ağırladık. Yerel yönetimlerimizle iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.