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Dikkat çeken zirve! Bakan Kurum, Mansur Yavaş ve iki CHP'li başkanla bir araya geldi: Görüşmenin detaylarına Mynet ulaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kritik bir zirveye ev sahipliği yaptı! Bakan Murat Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'la bir araya geldi. Görüşmenin içeriği merak edilirken detaylara Mynet ulaştı. Görüşme talebi kimden geldi? Hangi konular ele alındı? İşte detaylar...

Dikkat çeken zirve! Bakan Kurum, Mansur Yavaş ve iki CHP'li başkanla bir araya geldi: Görüşmenin detaylarına Mynet ulaştı
Mynet Özel Haber
Ersel Yıldırım

Ersel Yıldırım - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı bakanlıkta kabul etti. Gündem olan görüşmede nelerin konuşulduğuna Mynet ulaştı.

BAKAN KURUM, ADANA, ANKARA VE BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARINI KABUL ETTİ

GÖRÜŞME TALEBİ BAŞKANLARDAN

Alınan bilgilere göre görüşme talebi belediye başkanlarından geldi. Üç belediye başkanı da kendi şehirleri açısından taleplerde bulundu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, atık yönetimi için arazi konusunu görüştü.

Adana ve Balıkesir büyükşehir belediye başkanları Zeydan Karalar ve Ahmet Akın ise kentsel dönüşüm konusunda rezerv alan desteği istedi. Bu alanda iş birlikleri yapılacak. İlgili bürokratlar konuyla ilgili çalışacak.

SS

'İŞ BİRLİĞİ VURGUSU'

Bakanlıkta gerçekleşen kabulle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, “Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı Bakanlığımızda ağırladık. Yerel yönetimlerimizle iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Zeydan Karalar Mansur Yavaş Ahmet Akın Murat Kurum Mynet Özel
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