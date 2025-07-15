Dikkat! Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı! 15 Temmuz il il hava durumu tahminleri...

Hava durumu tahminleri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı bulutlu, İç Anadolu'nun batısı, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Göller yöresi, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Osmaniye, Antalya’nın iç kesimleri, Hatay'ın kıyıları ile Gaziantep çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İKİ İLE DİKKAT!

Yağışların Artvin’in kuzey kesimleri ile Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Rapora göre; Antalya, Adana, Afyonkarahisar, Hatay, Isparta, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Konya, Artvin, Samsun, Trabzon, Erzurum, Kars ve Van'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR

Rüzgarın Marmara, Kuzey ve iç Ege ile İç Anadolu’da kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç. Şehir Seç Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Düzce Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kilis Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Şanlıurfa Siirt Sinop Şırnak Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı az bulutlu, bu akşam ve öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak çevrelerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey ve iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 41°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Göller yöresi, Doğu Akdeniz Toroslar mevkii,Antalya'nın iç kesimleri ile Hatay'ın batısı ve Osmaniye çevrelerinin yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, çğle saatlerinden itibaren kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin batısı ile Kırıkkale, Çankırı,Kırşehir ve Aksaray'ın batısının yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artin’in kıyı kesimleri ile Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Gaziantep çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 42°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 39°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel gök gürültülü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu