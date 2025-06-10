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Dikkat! Prof. Dr. Orhan Şen tarih vererek açıkladı: "Hava sıcaklığı 39 dereceyi bulacak"

Yaz mevsiminin gelmesiyle beraber deniz sezonu açıldı. Hem havanın sıcaklığını hem de bayram tatilini fırsata çeviren vatandaşlar tatil beldelerine akın etti. Havaların ısınması birçok kişiyi mutlu ederken önümüzdeki günlerde havanın nasıl seyredeceği merak edildi. Prof. Dr. Orhan Şen havanın bazı bölgelerde 39 dereceye kadar çıkacağını söyledi.

Dikkat! Prof. Dr. Orhan Şen tarih vererek açıkladı: "Hava sıcaklığı 39 dereceyi bulacak"

Hava sıcaklığının yükselmesi ve bayram tatilinin gelmesiyle birlikte vatandaşlar soluğu denizde aldı. CNN Türk Tv'ye konuşan Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen hava durumu tahminlerini açıkladı. Şen, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının yükseleceğini belirtti.

Prof. Dr. Orhan Şen'in hava durumuna dair açıklamaları şu şekilde:

"HAFTA SONUNA DOĞRU SICAKLIKLAR ARTMAYA BAŞLAYACAK"

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Türkiye bir yaz havası şeklinde bir bayram tatili geçirdi. Bu yaz havası devam edecek. Önümüzdeki hafta sonuna doğru sıcaklıklar biraz daha artmaya başlayacak.

BU BÖLGEDE YAŞAYAN VATANDAŞLAR DİKKAT!

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Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Ege Bölgesi, İç Ege ve Ege'nin kuzey kesimlerinde sıcaklıklar önümüzdeki günlerde biraz yüksek. O nedenden dolayı bu bölgedeki vatandaşlarımız sıcaklığa karşı biraz kendilerini korumaları lazım.

"HAVA SICAKLIĞI 39 DERECEYE KADAR ÇIKACAK"

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Sıcaklıklar, 5 gün 35 derecenin üzerinde seyrederse biz buna sıcak hava dalgası diyoruz. Sıcaklıklar 37-38 dereceye kadar çıkabilir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise yaklaşık 39 dereceyi bulur. Bu hava yaz ayı sıcaklıklarını meydana getiriyor.

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU

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Sıcaklıklar ortalamanın 1 veya 2 derece yukarısına çıkıyor. Önümüzdeki 10-15 gün sıcaklıklar ortalamanın altına düşmeyecek.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu
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