HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Dikkat! Sıcaklıklar düşüyor, yağmur geliyor! Meteoroloji uyardı: 3 gün sürecek!

Eylül ayının bitmesine az bir zaman kala hava sıcakları azalmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahminlerine göre yurdun batı ve kuzey şehirlerinde üç gün sürmesi beklenen yağışlı hava etkili olacak.

Dikkat! Sıcaklıklar düşüyor, yağmur geliyor! Meteoroloji uyardı: 3 gün sürecek!

Hava sıcaklarında hissedilir derece düşüş yaşanmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Türkiye genelinin parçalı yer yer çok bulutlu olması bazı gölgelerin ise yağışlı olması bekleniyor.

PERŞEMBE GÜNÜ YAĞIŞ GELİYOR

Dikkat! Sıcaklıklar düşüyor, yağmur geliyor! Meteoroloji uyardı: 3 gün sürecek! 1

Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars, Ardahan, Antalya’nın doğusunun iç kesimleri, Hatay'ın kıyı kesimleri, Kahramanmaraş’ın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi tahmin ediliyor.

Dikkat! Sıcaklıklar düşüyor, yağmur geliyor! Meteoroloji uyardı: 3 gün sürecek! 2

Hava sıcaklıklarının Karadeniz'in iç kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta, Güney Ege kıyılarında kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

Dikkat! Sıcaklıklar düşüyor, yağmur geliyor! Meteoroloji uyardı: 3 gün sürecek! 3

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

Dikkat! Sıcaklıklar düşüyor, yağmur geliyor! Meteoroloji uyardı: 3 gün sürecek! 4

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Antalya’nın doğusunun iç kesimleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Kahramanmaraş’ın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KONYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

NEVŞEHİR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİNOP °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

KARS °C, 24°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Doğum günü kutlaması korkuttu! Dumanları gören yangın çıktı sandıDoğum günü kutlaması korkuttu! Dumanları gören yangın çıktı sandı
16 ülkeden Sumud Filosu açıklaması16 ülkeden Sumud Filosu açıklaması
Anahtar Kelimeler:
meteoroloji
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.