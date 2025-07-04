Dikkat! Valilik duyurdu: Yüksek sesle yapılacak, 60 saniye sürecek

7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu'nun 24'üncü maddesine istinaden; düşman hava saldırıları, radyoaktif serpinti tehlikesi ile diğer doğa ve insan kaynaklı tehlikelere karşı önceden halkı uyararak gerekli tedbirleri almaları için, AFAD Başkanlığınca ülke düzeyinde ''İkaz ve Alarm Sistemi Kurulum Projesi'' yürütülüyor.

Söz konusu proje kapsamında Kocaeli'de AFAD ve ASELSAN işbirliğiyle yapılan yerli ve milli projenin kurulum çalışmaları tamamlandı.

KOCAELİ VALİLİĞİ DUYURDU: SAAT 15.00'E DİKKAT!

Kocaeli Valiliği, il genelinde 4 Temmuz 2025 Cuma günü yani bugün, saat 15.00’te sistemin testinin yapılacağını duyurdu.

Valiliğin duyurusuna göre, test esnasında test ikazı "Dikkat Dikkat İlimizde Kurulan İkaz ve Alarm Sisteminin Test Yayınıdır. Lütfen Panik Yapmayınız!" anonsu + 60 saniye düz siren sesi şeklinde yapılacak.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Yüksek sesle yapılacak İkaz ve Alarm Sisteminin Test’i sırasında kurum, kuruluşlar ve vatandaşlarımızın gerekli hassasiyeti göstermeleri, test yayınları sebebiyle endişeye kapılmamaları önemle rica olunur." denildi.