Dikkatsizlik kazayı beraberinde getirdi: 2 yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde U dönüşü yapmak isteyen otomobil ile cadde üzerinde seyir halindeki bir başka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 otomobilin sürücüsü de yaralanırken kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza saat, 15.00 sıralarında 4 Eylül Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Adil E. idaresindeki otomobil U dönüşü yaptığı esnada, cadde üzerinde seyir halinde olan Yiğit G. idaresindeki plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın ardından otomobil yol kenarında park halinde duran otomobile çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobilin sürücüsü yaralanırken, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından yaralılar Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Öte yandan kaza anı, bölgede bulunan bir işletme ve siteye ait güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

