HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

CHP lideri Özel: "Suriye'nin huzur ve refahı Türkiye'ye de kazandırır"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisi tarafından düzenlenen Toplumsal Barış ve Demokrasi Konferansı'na katıldı. Konferansta konuşan Özel, "Suriye'nin huzur ve refahı Türkiye'ye de kazandırır. Bu kez kazanan emperyalistler değil bu toprakların insanı olsun diye mücadele ediyoruz" dedi.

CHP lideri Özel: "Suriye'nin huzur ve refahı Türkiye'ye de kazandırır"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisi tarafından İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Toplumsal Barış ve Demokrasi Konferansı'na katıldı.

CHP LİDERİ ÖZEL'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Konferansı 'Ortak Gelecek Buluşmaları' adı altında tasarladıkları buluşmalar serisinin bir başlangıcı olarak değerlendiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ülkemizin, bölgemizin ve dünyanın yaşadığı çoklu krizleri geçmişimizin ve geleceğimizin ortak olduğu bilinciyle aşabileceğimize inanıyoruz. Evet; ülkemizde, bölgemizde, dünyada çoklu krizler yaşıyoruz. Bu salon ise çoklu kimlikleri, siyasi aidiyetleri, hayat görüşlerini, yaşam tarzlarını birleştiriyor. Bizim de beklentimiz ve amacımız tam olarak budur; Çoklu krizleri, çoklu kimliklerimizle yan yana durarak aşabilmeyi başarmak; Türkiye için özgür, adil, huzurlu bir gelecek hayalinde ortaklaşmaktır" dedi.

CHP lideri Özel: "Suriye nin huzur ve refahı Türkiye ye de kazandırır" 1

"ÇATIŞMAYI, SAVAŞI DEĞİL; UZLAŞIYI VE BARIŞI SAVUNUYORUZ"

Suriye'nin toprak bütünlüğünü, siyasi istikrarını, tüm inançların, kimliklerin anayasal güvence altında birlikte yaşamasını istediklerini ifade eden CHP lideri Özgür Özel, "Bölgeye kendi güç hesaplarının içinden bakanlar, bugün 'ak' dediklerine yarın 'kara' diyebiliyorlar. Emperyalist devletler tarih boyunca olduğu gibi bu toprakların çıkarlarını değil, kendi menfaatlerini düşünüyorlar. Bizim yolumuz; Türklerin, Kürtlerin, Arapların, Şiilerin, Alevilerin ve Dürzilerin birlikte kazanacağı bir mücadeleyi vermek olmalıdır. Suriye'deki Türkmenler, Kürtler, Araplar hepsi bizim akrabamızdır, kardeşimizdir. Bu kapsamda Kürtleri hedef alan, onurlarını zedeleyen ve 'Kürt eşittir terörist' algısını yeniden üretmeye çalışan eski, yıkıcı, dışlayıcı söylemleri açıkça reddediyoruz. Türkiye'deki Kürtleri de Suriye'deki akrabalarını da inciten hiçbir politikaya boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Çatışmayı, savaşı değil; uzlaşıyı ve barışı savunuyoruz" diye konuştu.

Kürt meselesinin ortak bir çözüm meselesi olduğunu dile getiren Özel, "Ülkenin her meselesinde olduğu gibi Kürt meselesinin çözümünde de tarihin doğru yerinde durduk, duruyoruz ve bundan sonra da duracağız. Çünkü bu mesele hepimizin ortak meselesidir. Bu mesele kuşaklar boyunca taşınan ağır, toplumsal bir yüktür. Bugün milletimiz artık bu yükten kurtulmak ve ferahlamak istiyor. Milletimiz, terörün bitmesini, barışın inşasını ve demokrasinin ayağa kalkmasını istiyor" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bankada sahte olduğu ortaya çıktı! Besiciyi 650 bin lira dolandıran şüpheli tutuklandıBankada sahte olduğu ortaya çıktı! Besiciyi 650 bin lira dolandıran şüpheli tutuklandı
Abdulhamit Gül'den 'Terörsüz Türkiye' açıklamasıAbdulhamit Gül'den 'Terörsüz Türkiye' açıklaması

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
suriye Özgür Özel CHP
En Çok Okunan Haberler
ABD İran'a filo gönderdi! Al Jazeera ABD saldırısıyla ilgili gün verdi

ABD İran'a filo gönderdi! Al Jazeera ABD saldırısıyla ilgili gün verdi

'Rojava bitti' dedi, yeni hedefleri açıkladı: Türkiye iki noktayı yok edecek

'Rojava bitti' dedi, yeni hedefleri açıkladı: Türkiye iki noktayı yok edecek

Emre Belözoğlu maçın ardından tribünlere gitti!

Emre Belözoğlu maçın ardından tribünlere gitti!

Hasan Can Kaya, Reynmen ve Emirhan Çakal gözaltında

Hasan Can Kaya, Reynmen ve Emirhan Çakal gözaltında

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

BDDK duyurdu: Konut kredisinde yeni dönem

BDDK duyurdu: Konut kredisinde yeni dönem

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.