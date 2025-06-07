HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Dilek İmamoğlu'ndan Emine Erdoğan'a açık mektup! 'Aile yılını' işaret etti... "Günahsız çocuklar annelerinden ayrı düşmekte"

Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a yönelik yazdığı mektubu paylaştı. İmamoğlu, Silivri'den farklı cezaevlerine sevk edilen kadınlar için yazdığı mektubunun 'siyaset üstü' bir konu olduğunu vurguladı ve "Aile Yılı ilan edilen 2025 yılında annelik gibi kutsal bir sorumluluğun bu denli ağır şekilde sekteye uğratılması, toplum vicdanını da derinden yaralamaktadır. Günahsız çocuklar annelerinden ayrı düşmekte" dedi.

Dilek İmamoğlu'ndan Emine Erdoğan'a açık mektup! 'Aile yılını' işaret etti... "Günahsız çocuklar annelerinden ayrı düşmekte"
Melih Kadir Yılmaz

Hakkındaki yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

455

DİLEK İMAMOĞLU'NDAN, EMİNE ERDOĞAN'A AÇIK MEKTUP

Dilek İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a yönelik yazdığı satırları paylaştı ve kendisinden destek istedi.

İmamoğlu yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bir anne ve toplum vicdanının sesi olma sorumluluğunu yüreğinde hisseden bir kadın olarak bu mektubu size yazıyorum.

234567

"TOPLUM VİCDANINI DERİNDEN YARALAMAKTADIR"

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan kadınlar, İstanbul dışındaki cezaevlerine sevk edilmeleri nedeniyle çocuklarından ve ailelerinden koparılmış durumdalar. Bu uygulama, yalnızca bu kadınların değil, geride kalan aile bireylerinin de hayatını derinden etkilemektedir. “Aile Yılı” ilan edilen 2025 yılında, annelik gibi kutsal bir sorumluluğun bu denli ağır şekilde sekteye uğratılması, toplum vicdanını da derinden yaralamaktadır.

dilek

"CİDDİ BİR SORGULAMA GEREKTİRMEKTEDİR"

Günahsız çocuklar annelerinden ayrı düşmekte, bu ayrılık onların ruhsal gelişimlerinde onarılması güç izler bırakmaktadır. Aile bütünlüğünün korunması, hukuk devleti olmanın en temel gereklerinden biridir. Bu tür uygulamalar, evrensel insan hakları ve çocuk hakları bakımından ciddi bir sorgulama gerektirmektedir.

"SİYASET ÜSTÜ VE VİCDANİ BİR ÇAĞRI"

Kadınların ve çocukların korunması adına gösterdiğiniz duyarlılığı biliyorum. Sizden ricam; bu meselenin insani yönüyle ele alınması, ilgili kurumlarla istişare edilerek kadın tutukluların ailelerinden koparılmamaları yönünde bir çözüm geliştirilmesidir. Bu çağrımın siyaset üstü, vicdani bir çağrı olarak değerlendirilmesini istirham ediyorum.

Desteğinizin bu konuda binlerce insana umut olacağına inanıyor, mübarek Kurban Bayramınızı tebrik ediyor; sağlık ve esenlikler diliyorum"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Diyarbakır'daki yangınla ilgili akılalmaz iddialar! "Yüzlerce insanın söylemesine rağmen..."Diyarbakır'daki yangınla ilgili akılalmaz iddialar! "Yüzlerce insanın söylemesine rağmen..."
Rusya-Ukrayna savaşında tansiyon yeniden tavan! Kremlin'den yeni açıklama: 'Derhal' diyerek çağrıda bulundularRusya-Ukrayna savaşında tansiyon yeniden tavan! Kremlin'den yeni açıklama: 'Derhal' diyerek çağrıda bulundular

Anahtar Kelimeler:
Emine Erdoğan Dilek İmamoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Günlerdir tartışılıyordu, son 48 saatte 35 bin araç yakalandı

Günlerdir tartışılıyordu, son 48 saatte 35 bin araç yakalandı

Ergin Ataman'dan Nikos Lepeniotis'e sert sözler! "Seni bir daha uyarmayacağım"

Ergin Ataman'dan Nikos Lepeniotis'e sert sözler! "Seni bir daha uyarmayacağım"

Son dakika... Gökçeada açıklarında korkutan deprem

Son dakika... Gökçeada açıklarında korkutan deprem

Kimseye aldırış etmedi... İZBAN'da pes dedirten anlar saniye saniye kamerada!

Kimseye aldırış etmedi... İZBAN'da pes dedirten anlar saniye saniye kamerada!

Koreli yayıncıyı canlı yayında taciz etmişti! O sapığın pişkin ifadesi ortaya çıktı: "Elim değişmiş olabilir..."

Koreli yayıncıyı canlı yayında taciz etmişti! O sapığın pişkin ifadesi ortaya çıktı: "Elim değişmiş olabilir..."

Kayıp ortaokul öğrencisi Burak’ı 94 kişilik ekip arıyor: Son görüntüsü ortaya çıktı!

Kayıp ortaokul öğrencisi Burak’ı 94 kişilik ekip arıyor: Son görüntüsü ortaya çıktı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.