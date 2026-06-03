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Dilek İmamoğlu'ndan pasta içeri alınmayınca pankartlı çözüm! “Seni Seviyorum Sevgilim"

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Çiğdem Berfin Sevinç

Dilek İmamoğlu, 55 yaşına giren Ekrem İmamoğlu’na aldığı doğum günü pastaları güvenlik engeline takılınca, "Yiyecek sokmak da mı yasak?" diyerek isyan etti. Pasta krizinin ardından duruşma salonunda pankart kaldıran Dilek İmamoğlu "Seni Seviyorum Sevgilim, İyi ki doğdun" yazısıyla dikkat çekti.

İBB davasının 44. gününde Silivri'de hareketli dakikalar yaşandı. 55 yaşına giren tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun doğum gününü kutlamak isteyen eşi Dilek İmamoğlu, duruşma salonu önünde pasta engeline takıldı.

Pastaların içeriye alınmamasına tepki gösteren Dilek İmamoğlu, İmamoğlu, "Biz avukatlarla beraber kutlama yapmayı düşünüyoruz, yiyecek sokmak da mı yasak?" güvenlik engeline isyan etti.

Dilek İmamoğlu ndan pasta içeri alınmayınca pankartlı çözüm! “Seni Seviyorum Sevgilim" 1

"SENİ SEVİYORUM SEVGİLİM"

Pasta krizinin ardından Ekrem İmamoğlu'nun doğum gününde yalnız olmadığını vurgulamak isteyen Dilek İmamoğlu, duruşma salonunda kaldırdığı duygusal pankartla duygusal anlara neden oldu.

Salonda “Seni Seviyorum Sevgilim. İyi ki doğdun.” yazılı pankartıyla eşine gülümseyen Dilek İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun yeni yaşını böyle kutladı.

Dilek İmamoğlu ndan pasta içeri alınmayınca pankartlı çözüm! “Seni Seviyorum Sevgilim" 2

(Sözcü Gazetesi'nden Ali Mucit'in sosyal medya paylaşımı)

İĞNELİ ESPRİ

Dava sırasında salonunda Ekrem İmamoğlu'nun söylemleri de duruşmaya damga vurdu. İmamoğlu, “Fazla uzatmayalım, anneme babama niye doğurdunuz diye dava açarlar” esprisiyle salonda kahkahalar duyuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Dilek İmamoğlu ibb
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