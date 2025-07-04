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Dilencilerden pes dedirten savunma: Biri 'Namaz kılacağım', diğeri 'Yasak olduğunu bilmiyordum' dedi

Elazığ'da zabıta ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda dilenirken yakalanan bir kadın "Namaz kılacağım'' derken, diğeri ise ''Dilenmenin yasak olduğunu bilmiyordum" diyerek ekiplerden kurtulmaya çalıştı.

Dilencilerden pes dedirten savunma: Biri 'Namaz kılacağım', diğeri 'Yasak olduğunu bilmiyordum' dedi

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, polisle iş birliği içerisinde dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda özellikle cuma namazı öncesi cami önleri ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler, tek tek yakalandı. Yakalanan dilenciler, zabıta kontrol noktasına götürüldü. Dilenirken yakalanan bir kadın zabıta ekiplerini görünce "Namaz kılacağım'' derken, bir diğeri ise ''Dilenmenin yasak olduğunu bilmiyordum" dedi. Duygu istismarı yaparak para toplayan dilenciler hakkında idari işlem gerçekleştirildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Elazığ
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