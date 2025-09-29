Dilencinin üstünden 6 bin lira çıktı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelinde vatandaşların manevi duygularını istismar ederek dilencilik yapan kişilere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda kent merkezinde denetim yapan ekipler, İzmit Milli İrade Meydanı’nda iki kişiyi dilencilik yaparken yakaladı.

Şahıslar hakkında Kabahatler Kanunu uyarınca idari işlem yapılırken, üzerlerinden çıkan 6 bin 160 liraya da el konuldu.

Yetkililer, vatandaşların huzur ve güvenliği için, özellikle insanların yoğun olarak bulunduğu alanlarda dilencilere karşı denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır