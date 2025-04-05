HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Dilencinin üzerinden çıkan parayı 8 zabıta 1 saatte saydı! "Paralar uzaydan gelmiş"

Eskişehir'de zabıta ekiplerince, dilencilik yapan şahıs ve arkadaşlarının üzerinden yüklü miktarlarda TL ve Dolar ele geçirildi. 56 yaşındaki dilencilik şüphelisi H.N. "Bu paralar üzerimden çıkmadı, uzaydan gelmiş. Ben de uzaydan geldim buraya, Jüpiter ile Medine arasında yaşıyorum" dedi.

Dilencinin üzerinden çıkan parayı 8 zabıta 1 saatte saydı! "Paralar uzaydan gelmiş"

Eskişehir'de dilenciliğin önlenmesine yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülüyor. O çalışmaların birini gerçekleştiren Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Hamamyolu Cadedesi'nde dilenen H.N. (56) isimli şahsı yakaladı. Şahsın üst aramasında, dilencilikten elde ettiği bir miktar para ele geçirilip muhafaza altına alındı.

H.N.'yi almak için 01 ACE 550 plakalı araçla gelen S.A ve T.A. şahıslar da şüphe üzerine yakalandı. H.N.'yi dilendirdiğinden şüphelenilen şahısların, dilencilikten kazandıkları parayı çöp poşetinin içine doldurduğu, üzerini ise dikkat çekmemesi için çarşafla kapattığı belirlendi.

PARALARI 8 ZABITA GÖREVLİSİ 1 SAATTE SAYDI

AW426193_02

Poşet içindeki dilencilik geliri para, 8 zabıta görevlisince 1 saatte sayıldı. Şahısların üzerinden çıkan paranın toplamda 42 bin 32 TL olduğu belirlendi. Türk Lirası'nın yanı sıra 24 Euro ve 11 Dolar olarak da üzerlerinden döviz ele geçirilen şahıslara işlem yapıldı.

AW426193_05

Dövizin güncel kurdan TL'ye dönüştürülmesinin ardından kamuya aktarılacağı öğrenildi.

DİLENCİDEN 'UZAY' SAVUNMASI

AW426193_03

Muhabirin uzattığı mikrofona saldıran 56 yaşındaki dilencilik şüphelisi H.N., "Ben dilenmedi. Bu paralar benim üzerimden çıkmadı. Paralar uzaydan gelmiş. Ben de buraya uzaydan geldim. Jüpiter ile Medine arasında yaşıyorum. O mikrofonu alırım kafanda kırarım. Basın özgürlüğü var diye ona sığınma" dedi.

AW426193_07

AW426193_06

AW426193_04

(İHA)
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bayram tatili yoğunluğu devam ediyor...Bayram tatili yoğunluğu devam ediyor...
Ankara Valiliği'nden sağanak uyarısı! Saat verildiAnkara Valiliği'nden sağanak uyarısı! Saat verildi

Anahtar Kelimeler:
Dilenci Zabıta Eskişehir para
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücrete ara zam gelecek mi? SGK uzmanı açıkladı

Asgari ücrete ara zam gelecek mi? SGK uzmanı açıkladı

İşte Ahmet Necdet Sezer'in son hali!

İşte Ahmet Necdet Sezer'in son hali!

Olaylı derbide cezalar belli oldu mu?

Olaylı derbide cezalar belli oldu mu?

"Ümit Özdağ'ın iddianamesi hazırlandı" iddiası yalanlandı

"Ümit Özdağ'ın iddianamesi hazırlandı" iddiası yalanlandı

Tekne hayranlığı için 'Anlayamazsınız' diyen çocuk büyüdü: Mesleği şaşırttı!

Tekne hayranlığı için 'Anlayamazsınız' diyen çocuk büyüdü: Mesleği şaşırttı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.