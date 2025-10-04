Dilovası'nda kimya fabrikasında faciayla sonuçlanan patlama: İki işçi hayatını kaybetti

GEBKİM Organize Sanayi Bölgesi'ndeki patlama, bölgede büyük paniğe neden oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi, bugün öğle saatlerinde acı bir haberle sarsıldı. GEBKİM (Kimya) İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir petrokimya fabrikasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlama, çevredeki yerleşim yerlerinde de hissedilirken, olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Edinilen ilk bilgilere göre, patlama sırasında fabrikada çalışan işçilerden ikisi hayatını kaybetti. Patlamanın şiddetiyle çevredeki binalarda da hasar meydana geldiği belirtiliyor. Olay yerinden gelen görüntüler, patlamanın ne denli büyük olduğunu gözler önüne seriyor. Fabrika içerisinde yükselen dumanlar ve alevler, itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarıyla kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Patlamanın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, görgü tanıkları, patlamanın işçilerin silolarda çalışma yaptıkları sırada meydana geldiğini ifade ediyor. Patlamanın ardından fabrikada büyük bir panik yaşanırken, diğer işçiler hızla tahliye edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaralılara müdahale ediyor. Hayatını kaybeden işçilerin cenazeleri ise otopsi için morga kaldırıldı.

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "04.10.2025 Cumartesi günü Dilovası ilçemizde bir iş yerinde meydana gelen iş kazasında ilk belirlemelere göre 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi. Valilik, ayrıca olayla ilgili detaylı bilgilerin ilerleyen saatlerde kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

Dilovası'ndaki bu acı olay, iş güvenliği konusunu bir kez daha gündeme getirdi. Yetkililerin, benzer faciaların yaşanmaması için gerekli önlemleri alması ve denetimleri sıklaştırması büyük önem taşıyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın, patlamanın nedenini ve sorumlularını ortaya çıkarması bekleniyor. Hayatını kaybeden işçilerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.