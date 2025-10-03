Dilovası’nda mesleki eğitim seferberliği başladı

Kaymakam Kubilay'ın girişimleri ve OSB'lerle kurulan güçlü işbirliği sayesinde ilçeye önemli eğitim yatırımları kazandırıldı. Bu kapsamda, GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve YILPORT Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesine atölye binaları ve eklentileri dahil olmak üzere toplam iki adet 24 derslikli okul inşa edildi. Bu yatırımların değeri yaklaşık 220 Milyon Türk Lirası'nı buluyor.

Ayrıca Makine İhtisas OSB desteğiyle Dilovası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne kazandırılan atölye binası ve donatımıyla da yaklaşık 15 Milyon Türk Lirası katma değer yaratıldı. Kaymakam Kubilay, sanayicileri eğitim alanında yeni katkılara teşvik etmek amacıyla "Hayırseverlerle Vefa Buluşması" programları da düzenliyor.

MAKİNE İHTİSAS OSB İÇİNE MESEM KURULDU

Dilovası'ndaki 6 OSB'de 60.000'i bulan istihdam ve sanayicilerin nitelikli iş gücü bulma zorluğunu aşmak için Kaymakam Kubilay bizzat girişimlerde bulundu. Makine İhtisas OSB içerisindeki eski idari bina, Milli Eğitim Bakanlığı'nın onayıyla Dilovası Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM)'ne dönüştürüldü.

Bu merkezde Makine Teknolojisi, Elektrik-Elektronik, Otomasyon ve Metal Teknolojisi alanlarında eğitimler verilecek. MESEM sayesinde, eğitime ara vermiş dezavantajlı gençler yeniden sürece dahil edilerek meslek sahibi olacak ve bu gençler kalfalık, ustalık, usta öğreticilik belgesi ve meslek lisesi diploması ile mezun olacaklar.

HALK EĞİTİMDE BÖLGESEL ŞAMPİYONLUK

Kaymakam Dr. Metin Kubilay, Halk Eğitim Merkezi'ne de büyük önem vererek, her mahallede en az bir Halk Eğitim kursu açılması için çalışmalar başlattı. Bu çalışmaların neticesinde Dilovası Halk Eğitim Merkezi, 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı dönemlerinde nüfusuna oranla Kocaeli il 1.'si oldu. Açılan kurslarla özellikle kadın ve genç girişimciler teşvik edilirken , sanayinin kalifiye eleman ihtiyacına yönelik planlamalar yapılıyor.

Kaymakamlık koordinasyonunda başlatılan Kilim Kursları ile de Dilovalı kadınlar meslek sahibi olmakta ve aile ekonomisine katkı sağlamaktadır. Kadınlar tarafından üretilen el dokuma ürünlerin sergilenmesi ve satışı için de Dilovası Kadın Girişim, Üretim ve İşletme Kooperatifi bünyesinde "GİLEM" isimli bir mağaza açıldı.