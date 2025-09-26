HABER

Dilucu Gümrük Kapısı’nda 4 kilo 980 gram eroin ele geçirildi

Iğdır’ın Aralık ilçesinde Dilucu Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 4 kilo 980 gram eroin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Dilucu Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapılan risk analizi ve saha çalışmaları kapsamında, İran’dan Türkiye’ye giriş yapmak üzere gelen 23BM910/75ZA119 plakalı çekici/dorse aracı kontrol altına alındı. Araç X-Ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine Narkotik Dedektör Köpeği ile yapılan detaylı aramada, çekici stepnesine gizlenmiş alüminyum folyoya sarılı 5 paket içerisinde toplam 4 kilo 980 gram eroin bulundu.

YABANCI UYRUKLU İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon 650 bin TL olduğu belirlendi. Olayla ilgili olarak Aralık Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı. Gözaltına alınan araç şoförü yabancı uyruklu A.M. ile araç sahibi yabancı uyruklu Z.İ., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

26 Eylül 2025
