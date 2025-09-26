HABER

Dinamik ada (Dynamic Island) nedir, hangi telefonlarda bulunur?

Apple tarafından tasarlanmış olan iPhone cihazları, düzenli olarak güncellenmekte ve yeni modeller üretilmektedir. Her bir yeni model bir önceki modelin geliştirilmiş ve yeni özellikler eklenmiş hali olarak hizmete sunulmaktadır.

Ferhan Petek

iPhone cihazlar, tıpkı diğer teknoloji devlerinin rakip cihazları gibi, sesli ve görsel mesajlardan taşınabilir medya çalara, internet tarayıcılarından kablosuz internet özelliklerine çeşitli hizmetler sağlar. Bu cihazlar hem kişisel hayatta hem de iş hayatında kullanılabilmektedir.

Dynamic island nedir?

iPhone Dynamic Island teknolojisi, Apple markasının iPhone mobil cihazlarında sunmuş olduğu yeniliklerden biri olarak kabul edilmektedir. Adı son yıllarda çok fazla anılan dinamik ada özelliği bu anlamda öne çıkan ve en dikkat çekici özelliklerden biri haline gelmiştir.

Bildirimlerin görüntülenmesi, medya kontrollerinin sağlanması, aramalar gibi günlük kullanım için çok sık gereksinim duyulan tüm işlemler bu teknoloji sayesinde gerçekleştirilebilmektedir. Apple tarafından geliştirilmiş olan Dinamik Ada iPhone cihaz ekranının üst tarafında yer alan çentik bölgesinin işlevsel bir şekilde kullanılmasını sağlamaktadır.

İnteraktif bir kullanıcı ara yüzü olan ada teknolojisi, geleneksel olan sabit çentik tasarımın tam zıttı olarak dinamik ada etkileşimlidir. Dinamik ada sensör, kamera ve Face ID bileşenlerinin de yer aldığı üst tarafa konumlandırılmıştır.

Hangi modellerde dinamik ada bulunmaktadır?

Apple’nin iPhone 14 serisi ile birlikte tanıtılmış olan dinamik ada özelliği ilk kez iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinde kullanıcılara sunulmuştur. Bu özellik ekranların üst kısımlarında yer alan sensör alanını işlevsel bir hale getirmektedir. Dinamik ada teknolojisinin yer aldığı cihaz modellerinden bazıları şunlardır:

  • iPhone 14 Pro
  • iPhone 14 Pro Max
  • iPhone 15
  • iPhone 15 Plus
  • iPhone 15 Pro Max
  • iPhone 16
  • iPhone 16 Plus
  • iPhone 16 Pro
  • iPhone 16 Pro Max
  • iPhone 17
  • iPhone 17 Pro
  • iPhone 17 Pro Max
  • iPhone Air

iPhone 15 serisi ile birlikte dinamik ada Özelliği, pro olmayan modellere de entegre edilmiştir. Dinamik ada özelliği Airpods bağlantıları gibi çeşitli işlevleri dinamik olarak cihaz ekranının üst kısmında gösterir. Bu özellik ile gelen temel özelliklerden bazıları ise şu şekildedir:

  • Gelen aramaların yönetilmesi ve görüntülenmesi
  • Çalan medyanın kontrol edilebilmesi
  • Zamanlayıcıların ve alarmların görüntülenmesi
  • Harita ve yönlendirme uygulamaları ile entegre olma
  • Apple Pay ödemelerinin takip edilebilmesi
  • Spor skorlarının, üçüncü parti uygulama bildirimlerinin ve mesajların görüntülenerek yönetilebilmesi
  • Kullanıcının ekrandan ayrılmadan birçok işlemi yapabilmesi
Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
